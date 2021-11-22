Gözler AUZEF sınav sonuçlarında! 2021 İstanbul Üniversitesi Açıköretim AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları milyonlarca İstanbul Üniversitesi açıköğretim öğrencisinin hafta sonu itibarıyla gündeminde yer alıyor. 14 Kasım tarihinde sona eren güz dönemi sınav sürecinin ardından bir hafta geçmesiyle beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. "2021 AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor. İşte detaylar...
AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Normal şartlarla 10 gün içinde açıklanan AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı…
AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.
13 Kasım'da başlayan AUZEF güz dönemi sınavları 14 Kasım saat 23:59'da sona erdi. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapıldı.
13-14 Kasım tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci vizelerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden görüntülenecek.