Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gözler AUZEF sınav sonuçlarında! 2021 İstanbul Üniversitesi Açıköretim AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.11.2021 22:08

Gözler AUZEF sınav sonuçlarında! 2021 İstanbul Üniversitesi Açıköretim AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gözler AUZEF sınav sonuçlarında! 2021 İstanbul Üniversitesi Açıköretim AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sınavlarının geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşmesiyle beraber gözler bu kez AUZEF sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Binlerce öğrenci güz dönemi kapsamında düzenlenen dönemin ilk sınavına katılım sağlarken bugün “2021 AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Genel olarak sınavlara ilişkin sonuçların 15 gün içerisinde açıklandığı biliniyor. Buna göre; AUZEF sınav sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır, açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

AUZEF sınav sonuçları milyonlarca İstanbul Üniversitesi açıköğretim öğrencisinin hafta sonu itibarıyla gündeminde yer alıyor. 14 Kasım tarihinde sona eren güz dönemi sınav sürecinin ardından bir hafta geçmesiyle beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. "2021 AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor. İşte detaylar...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Normal şartlarla 10 gün içinde açıklanan AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı…

AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

13 Kasım'da başlayan AUZEF güz dönemi sınavları 14 Kasım saat 23:59'da sona erdi. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapıldı.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

13-14 Kasım tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci vizelerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden görüntülenecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Açık Öğretim AÖF sınav yerleri giriş belgesi erişime açıldı! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
Şebnem Bursalı yazdı: Dolar işte böyle düşer
3600 ek gösterge düzenlemesinde flaş detaylar: 250 bin gence iş, maaş ve tazminata artış
Son dakika: Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı Halil Umut Meler sözleri! 'Düpedüz tetikçilik'
Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızı oldu! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kararları açıkladı! "Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız"
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözler AUZEF sınav sonuçlarında! 2021 İstanbul Üniversitesi Açıköretim AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA