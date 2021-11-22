Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lider sahne alıyor
Giriş Tarihi: 22.11.2021

Lider sahne alıyor

YUNUS EMRE SEL
Lider sahne alıyor

Trabzonspor, önemli eksiklerine rağmen bu maçtan da zaferle ayrılarak rakipleri ile arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor

Süper Lig lideri Trabzonspor, bugün sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo-mavili ekibin hedefi hem 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmek hem de aradaki puan farkını korumak. Cezalı ve sakatlıkları bulunan Fırtına'da kalede Erce, sağ bekte Dorukhan, orta sahada Siopis, en uçta ise Cornelius'un oynaması bekleniyor. Cezalı Uğurcan'ın yerine kaptanlık görevi Nwakaeme'nin...

HAMSIK İSTİYOR AVCI KARARSIZ
Slovakya Milli Takımı'nda hafif bir sakatlık yaşayan Hamsik, bugün Gaziantep karşısında forma giymek istiyor. Yıldız oyuncu için Sağlık Kurulu da olumlu rapor verdi. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, "%1 bile risk varsa almayacağım. Maç günü karar veririz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 21 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Bu hafta Masterchef'e veda eden isim şok isim
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte?
AÖF sınav giriş yerleri sorgulama sayfası! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı? İşte tüm detaylar
Son dakika: Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yıktı! Mesut, Kerem, Crespo, Kim Min Jae...
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Harry Kewell ve Diego Lugano'dan olay Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumları! "Türkiye'de futbol..."
Fransa Ligue 1'de Lyon - Marsilya maçı yarıda kaldı! Dimitri Payet'e şişe atıldı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Lider sahne alıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA