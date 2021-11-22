Lider sahne alıyor

Trabzonspor, önemli eksiklerine rağmen bu maçtan da zaferle ayrılarak rakipleri ile arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor
Süper Lig lideri Trabzonspor, bugün sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo-mavili ekibin hedefi hem 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmek hem de aradaki puan farkını korumak. Cezalı ve sakatlıkları bulunan Fırtına'da kalede Erce, sağ bekte Dorukhan, orta sahada Siopis, en uçta ise Cornelius'un oynaması bekleniyor. Cezalı Uğurcan'ın yerine kaptanlık görevi Nwakaeme'nin...
HAMSIK İSTİYOR AVCI KARARSIZ Slovakya Milli Takımı'nda hafif bir sakatlık yaşayan Hamsik, bugün Gaziantep karşısında forma giymek istiyor. Yıldız oyuncu için Sağlık Kurulu da olumlu rapor verdi. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, "%1 bile risk varsa almayacağım. Maç günü karar veririz" dedi.