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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Lokomotiv 11’i sahada

Lokomotiv 11’i sahada

Lokomotiv Moskova ile İstanbul’da 1-1 berabere kalan takımı derbide sahaya süren Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Mostafa Mohamed’i yedek bıraktı

Bu sezon 23. resmi maçını oynayan Galatasaray'da Fatih Terim ilk kez aynı ilk 11'i tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı, milli ara öncesi Lokomotiv Moskova ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan takımı Fenerbahçe derbisinde sahaya sürdü. Son güne kadar Mohamed konusunda kararsızlık yaşayan İmparator, tamamen iyileşen Morutan'ı ilk 11'de tercih etti. Muslera'nın önünde defans dörtlüsünü Yedlin-Nelsson- Marcao-Van Aanholt oluşturdu. Berkan'ı orta sahada Cicaldau ve Feghouli tamamladı. İleri uçtaki Halil'e Kerem ve Morutan destek verdi. Etkisiz kalan Morutan, 65. dakikada yerini Mbaye Diagne'ye bırakırken Halil Dervişoğlu'nun yerine de Taylan Antalyalı oyuna girdi.

MORUTAN'A 600 BİN EURO DAHA!
STEAUA Bükreş'ten 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen Olimpiu Morutan'ın sözleşmesindeki bonus dün devreye girdi. Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıkan 22 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 15. resmi maçına ulaştı ve Galatasaray da Steaua Bükreş'e 600 bin Euro ek ödeme yapmak durumunda kaldı.

GENÇLERDEN ALKIŞLANAN HAREKET
U19 Gelişim Ligi 4. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı derbide gençlerden abilere örnek olacak bir olay yaşandı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-lacivertlilerin 4-1 kazandığı karşılaşmanın 52. dakikasında Galatasaraylı Yiğit Demir, sakatlık yaşayan Fenerbahçeli Bora Aydınlık'ı saha kenarına kadar taşıyarak büyük bir dostluk örneği sergiledi.

'RİZE'DE GOL SAYILMIŞTI'
Diagne, derbi 1-1'lik skorla devam ederken ağları sarstı. Ancak gol rakibine faul yaptığı gerekçesiyle sayılmayınca sevinci yarım kaldı. Senegalli futbolcu maçın ardından, "Bence attığım gol öncesi faul yoktu. Rizespor maçında da aynısı olmuştu. Orada hakem golü vermişti. Sadece hafif bir temasım oldu" ifadelerini kullandı.

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Lokomotiv 11’i sahada
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