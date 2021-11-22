Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı Halil Umut Meler sözleri! ’Düpedüz tetikçilik’

Deplasmandaki takım daha sakin kalır. Fenerbahçe takımı ve teknik direktörü buradan 1 puanla ayrılmaya razıydı ama futbol böyle bir şey. Öyle veya böyle maçı Fenerbahçe kazandı. Maçın hakkı bence beraberlikti. Fenerbahçeli futbolcular sinirlerine daha fazla hakimdi, öyle olunca Galatasaraylılar daha gergindi. Sarı-kırmızılılar kazandığı topların kaçını rakibe verdi bakmak lazım.

Dünkü maç şunu gösterdi; Mesut kaptanlığındaki bazı oyuncuların ve dışarıdan bazılarının Ali Koç'a baskısıyla Vitor Pereira inadından vazgeçti. Yani bu maçı Pereira'nın inadını kıran futbolcular kazandı. Pereira oyuncularıyla inatlaşıyordu ama inadı futbolcuları kırdı.