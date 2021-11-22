Welinton’la yedide sıfır!

BEŞİKTAŞ, hücumun yanı sıra savunmada da beklentilerin uzağında kalınca düşüş kaçınılmaz oldu. Son 9 maçta kalesini rakip forvetlere kapatamayan siyahbeyazlı ekip, 1.7 gol yeme ortalamasıyla karşı karşıya kaldı. Vida, Welinton, Necip, Montero, Serdar Saatçı ve Mehmet Topal'ın görev yaptığı stoper mevkii, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Alanya maçında ilk golde hatası olan Welinton'un görev yaptığı karşılaşmalarda Beşiktaş'ın yüzü gülmedi. Siyahbeyazlılar, Brezilyalı'nın 11'de başladığı son 7 maçta 7 mağlubiyet aldı.