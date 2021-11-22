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Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:17 Son Güncelleme: 22.11.2021 13:18

Xavi Beşiktaş'ın istediği Umtiti için kararını verdi! İndirimi kabul etmedi bileti kesildi

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Xavi Beşiktaş’ın istediği Umtiti için kararını verdi! İndirimi kabul etmedi bileti kesildi

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, kadroyu yeniden yapılandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gidecek-kalacak oyuncuları belirlemek için ekstra mesai harcayan İspanyol hoca, Umtiti'nin biletini kesti. İspanyol basınının haberine göre Fransız stoper kendisine teklif edilen indirimi kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından Xavi'nin raporu doğrultusunda yollar ayrılacak.

Hollandalı teknik adam Koeman'ı gönderdikten sonra eski efsane yıldızı Xavi'ye takımı emanet eden Barcelona'da yapılanma süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Ekonomik olarak zor günler yaşayan İspanyol devi, bazı yıldızları satacak, bazı oyuncularla ise indirimi kabul etmesi durumunda yoluna devam edecek.

250 BİN EURO'LUK İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ

İç transfer görüşmelerini sürdüren Barça'da, Umtiti ile ayrılık kapıda.

Koeman döneminde şans bulamayan Franzı savunmacı ile görüşen Xavi, deneyimli savunmacının takımda kalması için tek şart sundu.

Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan 28 yaşındaki stoperle masaya oturmak için teklif götüren Barcelona, oyuncudan indirim talep etti.

Maaşında yıllık 250 bin euro indirim yapması yönündeki talebe olumsuz yanıt veren Umtiti'nin bileti kesildi.

Henüz 1 dakika bile oynamayan Fransız yıldız ile ocak ayında yollar ayrılacak.

Deneyimli futbolcu 2016 yılında Lyon'dan Barça'ya 20 milyon euro karşılığında imza atmıştı.

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Xavi Beşiktaş'ın istediği Umtiti için kararını verdi! İndirimi kabul etmedi bileti kesildi
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