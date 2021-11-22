Xavi Beşiktaş’ın istediği Umtiti için kararını verdi! İndirimi kabul etmedi bileti kesildi

Ekonomik olarak zor günler yaşayan İspanyol devi, bazı yıldızları satacak, bazı oyuncularla ise indirimi kabul etmesi durumunda yoluna devam edecek.
250 BİN EURO'LUK İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ
İç transfer görüşmelerini sürdüren Barça'da, Umtiti ile ayrılık kapıda.
Koeman döneminde şans bulamayan Franzı savunmacı ile görüşen Xavi, deneyimli savunmacının takımda kalması için tek şart sundu.
Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan 28 yaşındaki stoperle masaya oturmak için teklif götüren Barcelona, oyuncudan indirim talep etti.
Maaşında yıllık 250 bin euro indirim yapması yönündeki talebe olumsuz yanıt veren Umtiti'nin bileti kesildi.
Henüz 1 dakika bile oynamayan Fransız yıldız ile ocak ayında yollar ayrılacak.
Deneyimli futbolcu 2016 yılında Lyon'dan Barça'ya 20 milyon euro karşılığında imza atmıştı.