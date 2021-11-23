Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a destek! "Kalkacağız, hep yan yanayız..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ajax maçı öncesi yapılan son antrenmanı ziyaret etti. Çalışma öncesinde hem teknik heyet hem de futbolcularla görüşme yapan Çebi desteklerini doğrudan iletti.

Başkan Çebi'nin, "Biz Beşiktaşız ayağa kalkmasını biliriz. Hepinizin arkasındayım. Kötü sonuçlar aldık ama futbolun içerisinde bunlar var. Kolay bir iş yapmıyorsunuz. Geçtiğimiz sezon da benzer bir durum yaşadık ancak en iyi şekilde toparladınız ve iki şampiyonluk kazandınız. Yine hep birlikte ayağa kalkacağız. Bizim size inancımız ve güvenimiz tam. Her zaman yanınızdayız." dediği ifade edildi.