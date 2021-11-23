Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a destek! "Kalkacağız, hep yan yanayız..."

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, basın mensuplarına açık olan 15 dakikalık bölümde koşu çalışmaları yaptı. Basına kapalı bölümde ise siyah-beyazlıların, pas çalışmalarının ardından taktik uygulamalar üzerinde durduğu, idmanı tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ile bitirdiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Serdar Saatçı, çalışmada yer almadı. Sol arka adalesinden sorun yaşayan Rıdvan Yılmaz da çalışmaya katılmadı. Yarın durumu netlik kazanacak Rıdvan, kamp kadrosuna dahil edildi.
BAŞKAN ÇEBİ'DEN SERGEN YALÇIN'A DESTEK!
Beşiktaş'ın antrenmanını kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ ve Bilgihan Sürmen de izledi. Basın mensuplarının yanına gelen Çebi, Sergen Yalçın ve oyunculara destek verdi.
Kısa sohbette birlik mesajı veren Çebi, Sergen Yalçın'ın kötü gidişi sonlandırıp ayağa kalkacakları yönündeki açıklamasına destek vererek, "Kalkacağız tabii ki doğru söylemiş. Biz onunla hep yan yanayız. Oyuncularımızla beraber ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ajax maçı öncesi yapılan son antrenmanı ziyaret etti. Çalışma öncesinde hem teknik heyet hem de futbolcularla görüşme yapan Çebi desteklerini doğrudan iletti.
Başkan Çebi'nin, "Biz Beşiktaşız ayağa kalkmasını biliriz. Hepinizin arkasındayım. Kötü sonuçlar aldık ama futbolun içerisinde bunlar var. Kolay bir iş yapmıyorsunuz. Geçtiğimiz sezon da benzer bir durum yaşadık ancak en iyi şekilde toparladınız ve iki şampiyonluk kazandınız. Yine hep birlikte ayağa kalkacağız. Bizim size inancımız ve güvenimiz tam. Her zaman yanınızdayız." dediği ifade edildi.