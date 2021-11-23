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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Aslan’ın gözü ‘yaşlı’

MEHMET ÖZCAN
Aslan’ın gözü ‘yaşlı’

Gençlik operasyonu ile yaş ortalaması düşürülürken G.Saray’ın deneyimli isimleri ‘el freni’ oldu. En çok kazanan futbolcular olan Feghouli ve Babel vasatı bir türlü aşamadı, Muslera ise kalesinde döküldü

Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da transferlerin yaş ortalaması 24 oldu. Gençlik operasyonuna 25 milyon Euro harcayan sarı-kırmızılı kulüpte Berkan, Cicaldau, Nelsson, Morutan ve Halil sürekli ilk 11'e girerken, takımın yıldızları da Marcao ile Kerem oldu. Ancak sezon başı planlamasında bu genç isimleri yönlendirmesi beklenen takımın ağabeyleri, Aslan'ı dibe çekti. Hem yüksek maaş alan hem de yaşları 35'e dayanan Muslera, Babel, Feghouli ve Van Aanholt vasat performanslarıyla genç oyuncuların ritmini bozdu. Uruguaylı kaleci sezon başından beri yediği hatalı gollerle saç baş yolduruyor. Feghouli geçmişi mumla aratıyor. Derbide yüzde yüzlük gol fırsatını harcayan Van Aanholt hayal kırıklığı yarattı. İstenmeyen adam Babel bu sezon 18 maçta gol atamadı, sadece 1 asist yaparak kayıplara karıştı.



FATİH TERİM'İN EN KÖTÜ DÖNEMİ
Tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde bu sezon 4 kez kaybeden Aslan, Terim'le 13. haftalar itibariyle en çok yenildiği dönemi yaşıyor
Sahasında Fenerbahçe mağlubiyetiyle sarsılan Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim yönetimindeki en kötü dönemini yaşıyor. Sarıkırmızılı takım, Terim ile Süper Lig'de 13. haftalar itibariyle 4 kez kaybederek en çok yenilgi aldığı sezonu yaşıyor. Aslan ayrıca sadece 6 galibiyet elde ederek Fatih Terim döneminin en az kazandığı ikinci sezonunu geçiriyor. Toplanan 21 puan da İmparator'la en kötü ikinci performans oldu. Öte yandan Cimbom, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde ikinci kez Süper Lig'de 13. haftayı 8. sırada tamamladı. Galatasaray, iki sezon önce de yine Terim'le 13 maçta 5 galibiyet almış ve 8. sırada kalmıştı.

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Aslan’ın gözü ‘yaşlı’
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