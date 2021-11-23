Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AKSİS İÜ 2021 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 23.11.2021 07:39 Son Güncelleme: 23.11.2021 07:40

AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AKSİS İÜ 2021 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AKSİS İÜ 2021 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Geçtiğimiz haftalarda sona eren İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavlarının ardından AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. 13-14 Kasım tarihleri arasında uygulanılan güz dönemi vize sınavına katılım sağlayan vatandaşların gözü İstanbul Üniversitesi resmi sitesi duyuru ekranına çevrilmiş durumda. Bu noktada "İstanbul Üniversitesi AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte AKSİS 2021 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

İstanbul Üniversitesi tarafından sunulan Açıköğretim Fakültesi eğitiminde öğrencilerinin katılım sağladığı vize sınavlarıyla ilgili olarak AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. İÜ AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) güz dönemi ara sınavlarını 13-14 Kasım'da yaptı. Adaylar sınav sonuçlarını esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek olup sorgulamalarına da hız kazandırdı. İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar hakkında İstanbul Üniversitesi'nden yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor. Sonuçlar genellikle 10-15 gün içerisinde açıklanıyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2021 AUZEF VİZE SONUÇLARI SORGULA

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır. AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.

13 Kasım'da başlayan AUZEF güz dönemi sınavları 14 Kasım saat 23:59'da sona erdi. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapıldı.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

13-14 Kasım tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci vizelerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden görüntülenecek.

AUZEF SINAVLARI HAKKINDA

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

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AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AKSİS İÜ 2021 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
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