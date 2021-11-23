Basın odası baş ağrıtacak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, F.Bahçe derbisinin ardından basın odasında açıklama yapmıştı. Talimatlara göre Başkan ceza alacak
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, maç sonu açıklamaları nedeniyle cezayla karşı karşıya. Talimatlara görebasın toplantısının düzenlendiğiodada konuşmasıyasak olan Elmas, birincigüvenlik alanının dışındaröportaj vermeliydi. Elmas'a bu yüzden hem hak mahrumiyeti hem de para cezası gelebilir. Derbide sahaya atılan yabancı maddelerden ve küfürlü tezahürattan dolayı da sarı-kırmızılı kulüp ceza alacak. İki hafta sonrakiAltay maçında bazıtribünler blokeli olacak.
BUGÜN RIVA'YA
Başkan Ali Koç ile maç öncesi görüşme yapan Elmas dün TFF ile buluşamadı. G.Saray Başkanı'na bugün için randevu verildi. Elmas ve ekibi, Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek.
ONLAR GİTTİ, YENİLGİ GELDİ
Galatasaray geçen 4.5 senelik süreçte eski 10 numarası Belhanda ve eski başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe mağlubiyeti görmemişti. Aslantepe'de berabere kaldığı ezeli rakibini Kadıköy'de yenen Cimbom'un serisi, Belhanda ve Cengiz gittikten sonra bitti.