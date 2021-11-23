İTALYA'DA ILK YARIŞI KAZANINCA ÖZ GÜVENİM YÜKSELDİ

- Bunu hayal ediyor muydun?

"Sezon başlangıcı zordu ama inancım hiç kaybolmadı. İtalya'da ilk yarışımı kazandığım zaman öz güvenim de yükseldi ve Donington Park'taki (İngiltere) harika yarışların ardından şampiyonluğa inandım. Herkes için yeni bir pistti Endonezya…"



- Şampiyonluk heyecanın yarışını nasıl etkiledi?

"Orası Müslüman bir ülke ve çok fazla taraftar destekledi. Yağmur nedeniyle ilk yarış ertelenince, piste çıkamadığımız için heyecan daha da arttı ancak başardım."

- Sezon içinde ikinciliğe odaklandığın dönemler oldu mu?

"Hayır... Rea ve Redding çok saygı duyduğum pilotlar ancak her zaman birinciliği hedefledim. Zaten kazanmaya odaklı bir yapım var ve hep kazanmak istiyorum. Kaybedeceğimi asla düşünmüyorum. Hep kazanmak için piste çıkıyor ve hamlelerimi ona göre yapıyorum."