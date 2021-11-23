Emre Belözoğlu’ndan bomba itiraflar! Hagi mi Alex mi? Visca transferi için neler söyledi?

"TEKNİK ADAM OLARAK BİR ÇOK İSİMDEN ETKİLENDİM"

Fatih Terim, Luis Aragones, Roberto Mancini gibi isimlerle çalıştığının hatırlatılması üzerine genç teknik adam, "Futbolculuğuma bütün teknik adamların katkısı oldu. Hepsini iyi duygularla anmak istiyorum. Ama teknik adamlık yolunda yine çalıştığım isimlerden etkilendim. Güncel teknik adamlarla alakalı kendi ekibimle fikirler üretiyoruz. Bu bir gelişim süreci. İyi bir başlangıç yaptık. İyi yoldayız. Ama bu yolda kendinizi güncellemeniz, yenilemeniz gerekecek. Tek başına bir iş yapamazsınız. İyi bir ekibiniz olması gerekiyor. Başakşehir'e imza attığım ilk günde bu ülkenin yetiştirdiği en iyi teknik adamlardan biri olmak istiyorum demiştim. İnşallah bunu paylaşacağım günler yaşarız. Teknik adam olarak bir çok isimden etkilendim. Ama bir isim vermem hakkaniyetli olmaz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de görev yapan İlhan Palut, Ömer Erdoğan gibi genç teknik adamların performanslarını yorumlaması istenen Emre Belözoğlu, "Bu sorunun tek bir cevabı hakkaniyetli olmaz. İlhan Hoca, Ömer Erdoğan.. Okan Ağabey (Buruk), burada şampiyon oldu. Genç bir jenerasyon var. Nuri Şahin, Antalya'da doğru işler yapmaya çalışıyor. Herkesin başarılı olmasını isterim. Arkadan gelen genç hoca adaylarına güven gelsin. Birbirimizin başarısından haz alarak birbirimizi geliştiririz. Hepsini başarılı buluyorum" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM'A GÜVENİYORUM"

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemini değerlendirmesi istenen Emre Belözoğlu, "Milli takımda da kaptanlık yaptığım için rahatlıkla konuşabilirim. Milli takımın iyi bir oyuncu havuzu var. Dünya Kupası'na gidecek gücümüz var. Zor kolay değil. Play-off'ta zorlu rakipler var. Ama oyuncu arkadaşlarıma güveniyorum. Milli takımda yeni bir enerji oluştu. Milli takımın başarısı hepimizin başarısı olarak görüyorum. Stefan Kuntz'u şahsen tanımıyorum. Sonuçta Milli Takım'ın içinde. TFF'nin görevlendirdiği kişilerin aldığı bir karar. Bu kararı alanlar arasında Hamit Altıntop var ve çok değer verdiğim biri. Milli Takım'da kim olursa olsun destek olmamız gerekiyor. İsimlerden bağımsız, Türk veya yabancı. Zaman vermek gerekiyor. Şu an yeni bir enerji var. Kuntz'un kamuoyuyla ilişkisi hoşuma gidiyor. Gelişmesi için ona zaman vermek gerekiyor. Bizde zaman vermek zor. Milli takımlarda teknik direktörlük yapmak kulüpte yapmaktan daha zor. Ama biraz daha sabır ve töleranslı davranmak gerekiyor" dedi.

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Teknik direktörlük hedefleriyle ilgili de Emre Belözoğlu, "Dünyanın en iyi teknik adamları da maç kaybediyor hem de çok iyi oyuna rağmen. Biz de bunu yaşayacağız. Oyuna odaklıyım. İsterim ki kariyerim boyunca her maçı kazanayım. Bu bir temenniden öteye gitmeyecektir ama her maçı kazanmak için çalışacağım" açıklamasını yaptı.