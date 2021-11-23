Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fransızlar Kerem’e hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 23.11.2021

Fransızlar Kerem’e hayran kaldı!

Fransızlar Kerem’e hayran kaldı!
Milli maçlardaki performansına G.Saray'da da devam eden Kerem Aktürkoğlu, kendisini takip eden Avrupa ekiplerinin scoutlarını da büyüledi. Fransız kulüpleri Nantes, Lyon, Bordeaux ve Marsilya oyuncuyu statta izlerken bir kez daha geçer not verildi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için ocak ayında Galatasaray'a resmi teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, mukavelesini uzatmayı planladığı Kerem Aktürkoğlu'na 15 milyon Euro üzerinde serbest kalma maddesi koydurmak için görüşmelerini sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Müslüme neden ve nasıl öldü? Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızı oldu! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
Son dakika: Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kararları açıkladı! "Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız"
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son Dakika: Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Sürpriz ayrılık!
Son dakika: Erman Toroğlu’ndan 3 büyüklere şok sözler! “Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, fiyasko…”
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransızlar Kerem’e hayran kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA