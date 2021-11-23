MasterChef Türkiye'de kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? MasterChef kim elendi? (21 Kasım 2021)

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Masterchef elenen isim belli oldu. 21 Kasım 2021 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm kritik eleme gecesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından eleme potasındaki Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur, Hasan arasıdna bir kişi bu gece MasterChef'e veda ederek şampiyonluk hayallerini kaybetti.

Kritik eleme gecesinde potadaki yarışmacılar ilk oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen mantar ürünüyle yaratıcılık yemeği hazırlamak için tezgah başına tüm hünerlerini ortaya koydu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 21 KASIM 2021

MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ev Somer şeflerin jüriliğine yapılan kritik eleme gecesinde ilk safhada başarılı olamayarak ikinci ve son oyunda tekrar tezgah başına geçen Azize, Pelin, Safanur ise Somer şefin hazırladığı ürünü en yakın şekilde hazırlamak için mücadele verdi. 3 isim arasından yarışmaya veda eden isim Azize oldu.