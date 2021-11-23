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Giriş Tarihi: 23.11.2021 08:00 Son Güncelleme: 23.11.2021 08:01

MasterChef Türkiye'de kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? MasterChef kim elendi? (21 Kasım 2021)

MasterChef Türkiye’de kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? MasterChef kim elendi? 21 Kasım 2021

Ekranların lezzet yarışması Masterchef'te elenen isim merak konusu oldu. En son akşam 117.bölümüyle ekrana gelen programda eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim şoke etti. Şefler, ilk eleme oyununda yarışmacılardan mantar kullanarak en yaratıcı yemeği yapmalarını istedi. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğini üstlendiği yarışmayla ilgili olarak 21 Kasım 2021 Masterchef kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt aranıyor. Azize, Pelin ve Safanur son üçe kalarak yeniden tezgah başına geçti ve aralarından bir isim yarışmaya veda etti. Peki Masterchef kim elendi? 21 Kasım 2021 Masterchef’te kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? İşte yanıtı…

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te elenen isim merak konusu oldu. Programı kaçıranlar veya eleme gecesine dair detayları merak edenler Masterchef kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt arıyor. Takımlar arasındaki oyunlar sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda eleme potasına giren Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan arasından birisi bu haftanın yarışmaya veda eden ismi oldu. Peki Masterchef kim elendi? 21 Kasım 2021 Masterchef'te kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Masterchef elenen isim belli oldu. 21 Kasım 2021 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm kritik eleme gecesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından eleme potasındaki Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur, Hasan arasıdna bir kişi bu gece MasterChef'e veda ederek şampiyonluk hayallerini kaybetti.

Kritik eleme gecesinde potadaki yarışmacılar ilk oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen mantar ürünüyle yaratıcılık yemeği hazırlamak için tezgah başına tüm hünerlerini ortaya koydu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 21 KASIM 2021

MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ev Somer şeflerin jüriliğine yapılan kritik eleme gecesinde ilk safhada başarılı olamayarak ikinci ve son oyunda tekrar tezgah başına geçen Azize, Pelin, Safanur ise Somer şefin hazırladığı ürünü en yakın şekilde hazırlamak için mücadele verdi. 3 isim arasından yarışmaya veda eden isim Azize oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MANTAR KULLANARAK YEMEK YAPTILAR

Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan eleme gecesinde en iyi yemekleri yaparak kıyasıya mücadele etti. Şefler, ilk eleme oyununda yarışmacılardan mantar kullanarak en yaratıcı yemeği yapmalarını istedi. Oyunun sonunda ise Sergen, Tahsin ve Hasan yaptıkları yemekle bir hafta daha yarışmada kalmayı hak etti.

Azize, geçtiğimiz hafta elemeye kalmış ve yarışmaya veda etmişti. Ancak elemeden bir gün sonra ise, bu yıl MasterChef'e veda eden isimlere yeni bir şans tanınmıştı. Elenen yarışmacılar, ana kadroya geri dönmek için yeniden tezgah başına geçmiş ve Azize yeniden yarışmaya geri dönmüştü. Ancak yarışmacının macerası kısa sürdü.

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MasterChef Türkiye'de kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? MasterChef kim elendi? (21 Kasım 2021)
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