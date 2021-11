Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 2021 madalyalar yılı olacak demiştim

"BAKANLIK YURTLARIMIZIN KAPASİTESİ 742 BİN 780'DİR"

Bakanlık olarak en çok titizlendikleri konunun yurtlar olduğunun altını çizen Kasapoğlu, Avrupa ülkelerinin çok üzerinde kapasiteye sahip olduklarını vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şunları paylaştı: "Bizde ise sadece bakanlık yurtlarımızın kapasitesi 742 bin 780'dir. Buna diğer ülkelerdeki gibi özel ve üniversite yurtlarını da eklersek, toplam kapasite 1 milyon 40 bin seviyelerine çıkıyor ki bu sayı İngiltere kapasitesinin neredeyse 2 katına denk geliyor. 81 il ve 249 ilçede toplam 779 öğrenci yurdumuz var. Yurtlarımızın 5 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet veriyor. Son 19 yılda bu alanda özveriyle, gayretle, fedakarlıkla ve kararlılıkla yürütülen bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe yönelik koymuş olduğu vizyon ve hedefler var. Öğrenci yurtlarımızdaki istikrar, Türkiye'nin her alanda ortaya koyduğu istikrarın izdüşümleridir. 2002'de sadece 190 yurt vardı. Bu yurtların büyük bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Biz 779 rakamına ulaşırken, mevcut 190 yurdun neredeyse tamamını da baştan inşa ettik."

Yurt başvurularını her yıl eylül ayında aldıklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Her yıl başvuran öğrencilerin yüzde 90-95 civarının da yurtlara yerleşiminin sağlandığını özellikle belirtmek istiyorum. Bu sene, pandemi nedeniyle, ilk yerleştirmelerde daha önce karşı karşıya kalmadığımız bir yoğunluk yaşadık. Normalde her sene ortalama 360 bin civarında olan başvuru sayısı, bu yıl 624 bin seviyesinde gerçekleşti. Çünkü geçtiğimiz yıl üniversiteler eğitimleri online yaptılar ve yurtlarda konaklayan gençlerimiz bu süreci ailelerinin yanında geçirmeye karar verdiler. Her yıl büyük çoğunlukta 1. sınıf öğrencilerinden talep alırken, bu sene tüm sınıflardan yurt talebi meydana geldi. Bu yoğunlukları, bakanlık personelimizin özverisi, sistemin sağlamlığı, altyapının gücü sayesinde başarıyla yönettik." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile genç istihdamı destekleme noktasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile önemli bir program başlattık. 2022 yılında meyvelerini alacağımız 95 projeyle 32 il, 91 ilçedeki 170 fabrikada 60 bin gencimizi istihdama dahil edeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, araştırmalar, proje ve faaliyetlerin akabinde gerçekleştirdikleri etki analizleriyle gençlere yaklaşım tarzlarını sürekli geliştirdiklerini söyledi.

Bu yılı gençlik çalışmalarıyla son derece aktif ve verimli şekilde geçirdiklerini belirten Kasapoğlu, "2002'de 9 olan gençlik merkezi sayısı, 2021'in kasım ayı itibarıyla 388'e çıktı. 2002'de gençlik merkezlerimizde 5 bin üye varken şu an üye sayısı 3 milyonlara yaklaştı. Üyelerin yüzde 52'si kadın, yüzde 48'i erkeklerden oluşuyor." diye konuştu.

Gençlik merkezlerinde bu yıl toplam 344 bin faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Kasapoğlu, her ilçeye en az bir gençlik merkezi, her okula bir genç ofis inşa etme kararlılıklarını dile getirdi.

Kasapoğlu, 27 ilde 36 atölye daha açarak "Deneyap Atölye" sayısını 55 ilde 66'ya yükselttiklerini anlatarak, "10 bin gencimiz bu atölyelerde aktif olarak çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Önümüzdeki yıl 100 Deneyap Atölyesi ile 81 ilin tamamında hizmet vereceğiz." bilgisini paylaştı.