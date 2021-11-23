Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak 2022 SSK ve Bağkur en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne zaman açıklanacak?

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.