Sadık Çiftpınar: "Fenerbahçe'de geçirdiğim her an çok değerliydi"

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen ve bu sezon 10 maçta 768 dakika forma giyen tecrübeli savunmacı Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe macerası ve A Milli Takım hedefine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sadık Çiftpınar, iyi ve kaliteli bir takıma sahip olduklarını ancak ligde istedikleri sıçramayı bir türlü gerçekleştiremediklerini söyledi.

Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giydiğini anımsatan Sadık, "Oraya gitmek, adım atmak hayalin başlangıcıydı bunu gerçekleştirdim diyebilirim. Şansızlıklar yaşadım, tam formayı aldığım dönemlerde üst üste talihsiz sakatlıklar yaşadım. Açıkçası o öz güveni alamadım. Yani sürekli oynamaya devam edemediğim için öz güveni kendimde alamadım. Ancak benim için Fenerbahçe'de geçirdiğim her an her saniye çok değerliydi, hiçbir şekilde hiç kimseye ne üzgünüm ne kırgınım." diye konuştu.

Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'ye başarılar dileyerek, şöyle devam etti: