Gençlik operasyonuna 25 milyon Euro harcayan sarı-kırmızılı kulüpte Berkan, Cicaldau, Nelsson, Morutan ve Halil sürekli ilk 11'e girerken, takımın yıldızları da Marcao ile Kerem oldu.
Ancak sezon başı planlamasında bu genç isimleri yönlendirmesi beklenen takımın ağabeyleri, Aslan'ı dibe çekti.
Hem yüksek maaş alan hem de yaşları 35'e dayanan Muslera, Babel, Feghouli ve Van Aanholt vasat performanslarıyla genç oyuncuların ritmini bozdu.
Uruguaylı kaleci sezon başından beri yediği hatalı gollerle saç baş yolduruyor. Feghouli geçmişi mumla aratıyor. Derbide yüzde yüzlük gol fırsatını harcayan Van Aanholt hayal kırıklığı yarattı.
İstenmeyen adam Ryan Babel ise bu sezon 18 maçta gol atamadı, sadece 1 asist yaparak kayıplara karıştı.
FATİH TERİM'İN EN KÖTÜ DÖNEMİ
Sahasında Fenerbahçe mağlubiyetiyle sarsılan Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim yönetimindeki en kötü dönemini yaşıyor.
Sarı-Kırmızılı takım, Terim ile Süper Lig'de 13. haftalar itibariyle 4 kez kaybederek en çok yenilgi aldığı sezonu yaşıyor.
Aslan ayrıca sadece 6 galibiyet elde ederek Fatih Terim döneminin en az kazandığı ikinci sezonunu geçiriyor. Toplanan 21 puan da İmparator'la en kötü ikinci performans oldu.
Öte yandan Cimbom, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde ikinci kez Süper Lig'de 13. haftayı 8. sırada tamamladı. Galatasaray, iki sezon önce de yine Terim'le 13 maçta 5 galibiyet almış ve 8. sırada kalmıştı.
BASIN ODASI BAŞ AĞRITACAK
Bu arada Galatasaray Başkanı Burak Elmas, maç sonu açıklamaları nedeniyle cezayla karşı karşıya. Talimatlara göre basın toplantısının düzenlendiği odada konuşması yasak olan Elmas, birinci güvenlik alanının dışında röportaj vermeliydi.
Elmas'a bu yüzden hem hak mahrumiyeti hem de para cezası gelebilir. Derbide sahaya atılan yabancı maddelerden ve küfürlü tezahürattan dolayı da sarı-kırmızılı kulüp ceza alacak. İki hafta sonraki Altay maçında bazı tribünler blokeli olacak.
ONLAR GİTTİ, YENİLGİ GELDİ
Galatasaray geçen 4.5 senelik süreçte eski 10 numarası Belhanda ve eski başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe mağlubiyeti görmemişti.
Aslantepe'de berabere kaldığı ezeli rakibini Kadıköy'de yenen Cimbom'un serisi, Belhanda ve Cengiz gittikten sonra bitti.