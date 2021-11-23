Son dakika: Sergen Yalçın’dan Batshuayi ve Ajax sözleri! ’İşler iyi gitmediği zaman...’

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Hollanda ekibi Ajax'ı konuk edecek. Ajax grupta lider durumda bulunurken, siyah-beyazlılar ise puansız son sırada yer alıyor. Kartal puan ya da puanlar için sahaya çıkacak. Zorlu müsabaka öncesinde Sergen Yalçın basın toplantısında soruları yanıtladı. Prestij maçına çıkacaklarını vurgulayan deneyimli hoca, sergiledikleri kötü performansa da değindi.
Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...
Hedefsiz durumdayız şu an grupta. 2 maçımız var. Takım olarak iyi durumda değiliz. Hem ligde hem Avrupa'da aldığımız sonuçlar maalesef beklentinin çok altında.
Takım olarak camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Zaman zaman kötü gidişat olabiliyor.
Bizim amacımız bunun önünü kesmek ve camiayı normal döndürmek, olması gereken yere götürmek. Biz bunun için buradayız.
Futbolda işler iyi gitmediği zaman doğal olarak fikir ayrılıkları maalesef çok net şekilde görülüyor. Oyun içinde tartışmalar oluyor, oyun içindeki tartışmaların olmaması gerektiğini düşünmüyorum, oyuncular oyun içinde tartışabilirler, hararetli olmadıkça normal
Sonuçlar ve oynanan oyunların herkes farkında, oyuncular da, biz de. Yaklaşık 2 aydan beri bu sıkıntının içindeyiz, toparlanmamız gerektiğinin farkındayız.
Daha birlikte hareket etmeliyiz, birbirimize güvenmeliyiz, bunların hepsinin farkındayız.
Bunlar umarım yarınla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Böyle devam edemeyiz, bunun da farkındayız. Hepimizin sorumlulukları var, arkamızda çok ciddi bir taraftar desteği var, camiamıza karşı sorumluluklarımız var.
BATSHUAYİ İLK 11'DE OLMAYACAK
Deneyimli teknik adam sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan ancak geçtiğimiz günlerde antrenmanlara başlayan Batshuayi'nin Ajax karşısında ilk 11'de olmayacağını ifade etti, Sergen Yalçın, "Batshuayi'yi ilk 11'de başlatmayacağım. Onu lige saklayacağım" dedi.
ATİBA: GURURUMUZ İÇİN OYNAYACAĞIZ
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında yarın Ajax'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta takımın kaptanlarından Atiba Hutchinson, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Önemli bir maça çıkacaklarını belirterek sözlerine başlayan Kanadalı futbolcu, "Gururumuz için ve grubu iyi şekilde bitirmek için önemli maça çıkacağız. Önümüzde 2 maç var, 6 puanla tamamlamak iyi olur. Ajax güçlü bir takım ve uzun yıllardır Avrupa'da başarılı şekilde mücadele ediyor. Özgüven kazanmak için iyi performans gösterip istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.
Takımın bu sezon kötü gidişat yaşaması hakkında da konuşan Atiba, "İşler iyi gitmiyor. Olmayı istemediğimiz bir noktadayız. Bence hepimiz bunun bir parçasıyız. Önemli olan bu durumdan nasıl çıkacağını bilmektir. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var. Taraftarlarımızın önünde iyi mücadele ederek, birbirimiz için oynayarak bir dönüş yapmak istiyoruz. Şu an nasıl bir reaksiyon göstereceğimiz çok önemli" açıklamasında bulundu. Atiba son olarak takımda üst üste yaşanan sakatlıklarla ilgili olarak da "Ben normal şartlarda çok fazla sakatlık yaşamış birisi değilim. Geçen sezonun ardından bu sezonun maç yoğunluğunu da üst üste koyarsak, sakatlıkların neden olduğunu anlayabiliriz. Arkadaşlarımız geri dönüyor, uzun süre burada değildik ama artık beraber oynayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.