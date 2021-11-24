Artık ayağa kalkmalıyız

"Ümitli başlamıştık ama hedefsiz kaldık. İki maçı camiamızın prestiji ve ülke puanı için oynayacağız" "Benim işim bahane üretmek değil bir an önce toparlanmak. Futbolcularla birlikte hareket ederek ayağa kalkmalıyız" "İşler iyi gitmiyorsa tabii ki sorumlu benim. Buradan çıkmak için en önemli şey taraftarımızın desteği..."
Süper Lig'de son 3 maçınıkaybeden veŞampiyonlar Ligi C Grubu'nda 4 mücadelede puanlatanışamayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı öncesi basının karşısına çıkıp önemli mesajlar verdi. Şampiyonlar Ligi'ne ümitli başladıklarını ancak hedefsiz kaldıklarını belirten Yalçın şunlarısöyledi: "İki maçımızı prestiji ve ülke puanı için oynayacağız. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız hayal kırıklıkları o kadar büyük olur. Takım olarak iyi bir noktada değiliz. Bizim amacımız bunun önünü kesmek.
BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ
Benim işim bahane üretmek değil bir an önce toparlanmak. Bizim bir an önce ayağa kalkmamız gerekiyor. Birlikte hareket edip bu sıkıntının altından kalkmak için elimizden geleni yapacağız. Böyle devam edemeyiz,bunun da farkındayız. Ben ve oyuncularım sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Buradan çıkmak için en önemlişey taraftarımızın desteği.
BİR GALİBİYET BİZE İYİ GELİR
Çarşamba-cumartesi iki maç oynayacağız. Cumartesi (Giresun) oynayacağımız karşılaşma bizim için çok önemli. 4-5 değişik oyuncuyla oynayabiliriz. İşler iyi gitmiyorsa tabii ki sorumlu benim. Takımı ayağa kaldırmak ve istediğimiz sonuçları almak için elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımızdantepki vermelerini, geridönüşlerini bekliyoruz. Bir galibiyet hepimize çok iyi gelir."
PRESTİJ İÇİN SAHADA
Şampiyonlar Ligi'nde puanı olmayan ve gruptan çıkma ümidi kalmayan Beşiktaş, Hollanda temsilcisi lider Ajax'ı konuk edecek. Temsilcimizde kırmızı kart cezalısı Josef de Souza ile sakat Rıdvan Yılmaz yerini alamayacak.
AVRUPA LİGİ İHTİMALI ZOR DA OLSA VAR BEŞİKTAŞ'IN Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ümidi kalmadı. Ancak Avrupa Ligi'ne katılma ihtimali az da olsa devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın Kupa 2'ye gidebilmek için öncelikle bugünAjax'ı mağlup etmesi ve Sporting'in deDortmund'u yenmesi gerekiyor. Sonraki hafta ise Kartal, Dortmund'u 2 farklı devirmesi durumunda ikili averajı alıp Avrupa Ligi'ne katılmayı başaracak.