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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Başkan Marinakis prim sözü verdi

Başkan Marinakis prim sözü verdi
Olympiakos Başkanı Marinakis futbolcularına Fenerbahçe galibiyeti halinde prim sözü verdi. Yunan liginde AEK'yı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma öncesi takımı ziyaret ederek, "AEK ve Fenerbahçe'yi yenin, primi alın" demişti. Başkan, futbolcularla yaptığı son görüşmede sözünün geçerli olduğunu hatırlattı.

KANARYA'YA İSPANYOL G.SARAY'A ALMAN HAKEM
UEFA Avrupa Ligi'nde G.Saray'ın Marsilya, F.Bahçe'nin Olympiakos ile yarın oynayacağı maçların hakemleri açıklandı. Kanarya'nın deplasmandaki mücadelesinde Mateu Lahoz düdük çalacak. İspanyol hakem, Beşiktaş'ın 15 Eylül'de Dortmund'a 2-1 yenildiği maçı da yönetmişti. Aslan'ın evindeki Marsilya mücadelesinde ise Alman Tobias Stieler görev yapacak.

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Başkan Marinakis prim sözü verdi
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