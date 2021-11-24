Başkan Marinakis prim sözü verdi

OlympiakosBaşkanı Marinakis futbolcularına Fenerbahçe galibiyeti halinde prim sözü verdi. Yunan liginde AEK'yı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma öncesi takımı ziyaret ederek, "AEK veFenerbahçe'yi yenin, primi alın" demişti. Başkan, futbolcularla yaptığı son görüşmede sözünün geçerli olduğunu hatırlattı.
KANARYA'YA İSPANYOL G.SARAY'A ALMAN HAKEM UEFA Avrupa Ligi'nde G.Saray'ın Marsilya, F.Bahçe'nin Olympiakos ile yarın oynayacağı maçların hakemleri açıklandı. Kanarya'nın deplasmandaki mücadelesinde Mateu Lahoz düdük çalacak.İspanyol hakem, Beşiktaş'ın15 Eylül'de Dortmund'a 2-1yenildiği maçı da yönetmişti. Aslan'ın evindeki Marsilya mücadelesinde ise Alman Tobias Stieler görev yapacak.