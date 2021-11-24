Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Grupta henüz puanı bulunmayan temsilcimiz, taraftarının desteği ile karşılaşmadan puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Maçın başlamasına sayılı saatler kala futbolseverler, Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika haberine göre, Beşiktaş Ajax maçı yayın saati, kanalı ve diğer tüm detayları belli oldu. Peki, Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, C grubu 5. hafta maçında Ajax ile karşılaşacak. Karşılaşmaya ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından takip ediliyor.
İşte Beşiktaş Ajax maçına ilişkin ayrıntılar;
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.
BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş
JOSEF DE SOUZA CEZALI
Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
"Kara Kartallar", Avrupa'da 7 maçtır kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı son 7 maçta bir beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini ise 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 mağlup ederek elde etti. Siyah-beyazlı ekip, Ajax'ı yenerek 2 yıla yaklaşan galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.
SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İLE AVRUPA'DAKİ İLK GALİBİYETİNİ İSTİYOR!
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında Hollanda'nın Ajax takımını ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için saha kenarında olacak. Siyah-beyazlı takımla iki kupa sevinci yaşayan Yalçın, efsanesi olduğu kulübünde henüz Avrupa galibiyeti sevinci elde edemedi. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6 maçta bir beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi. Yalçın yönetiminde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'nda oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı.
Grubundaki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Ajax'a da 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Sporting Lizbon maçlarını ise 4-1 ve 4-0'lık yenilgilerle tamamladı. Yalçın'ın yönetimindeki 6 Avrupa kupasında sadece 4 gol atabilen "Kara Kartallar", rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.