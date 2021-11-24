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Giriş Tarihi: 24.11.2021 07:38 Son Güncelleme: 24.11.2021 07:38

Emekli 2022 maaş zammı ne kadar olacak, emeklilerin yeni maaşları kaç TL artacak? SSK BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?

Emekli 2022 maaş zammı ne kadar olacak, emeklilerin yeni maaşları kaç TL artacak? SSK BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?

Emekli maaşları için gözler Ocak zammına çevrildi. 2021 yılının ikinci yarısında enflasyon oranlarına göre belirlenecek olan zam oranı merakla beklenirken SSK ve Bağkur emeklileri Kasım ayının sonuna gelinmesiyle konuya dair gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Bu kapsamda konuyla ilgili olarak “Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, maaş zam oranı ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. 2022 yılında verilecek olan maaşların ayrıntıları şimdiden netleşmeye başladı. Öte yandan çeşitli iddialar gündeme taşınıyor. Peki, 2022 SSK BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, 2022 zamları ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri...

Emekli Ocak maaş zammı için geri sayım devam ediyor. SSK BAĞKUR En düşük ve en yüksek maaşın ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Emeklinin 4 aylık enflasyon verisine göre maaş zammının 6.72 olması ön görülüyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacağı ekonomistlerin tahminleri arasında yer alıyor. Peki, 2022 SSK BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni emekli maaşları ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar...

2022 EMEKLİ OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR

SSK ve BAĞKUR emeklisi için artık sayılı gün kaldı. Peki, 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli zam miktarı ile ilgili ayrıntılar;

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

MEMUR ZAMMI İÇİN ŞİMDİLİK YÜZDE 3.72 KESİNLEŞTİ

4 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine yüzde 3.72 oranında fark kesinleşmiş durumda. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerindeki orana göre hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ: OCAK AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Ankara'daki kulislere göre emekliler için ekstra zam yapılması konusu da çalışılıyor.

Buna göre en düşük emekli maaşının 2.000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanında seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şöyle oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya Bağ-Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.

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Emekli 2022 maaş zammı ne kadar olacak, emeklilerin yeni maaşları kaç TL artacak? SSK BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
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