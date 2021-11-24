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Giriş Tarihi: 25.11.2021 00:57 Son Güncelleme: 25.11.2021 00:57

Erik Ten Hag'dan Beşiktaş galibiyeti yorumu! "Rekoru kırmak istiyoruz"

AA
Erik Ten Hag’dan Beşiktaş galibiyeti yorumu! Rekoru kırmak istiyoruz

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag, "15 puanımız var. Rekora gitmek istiyoruz. 18 puanla bu rekoru kırmak istiyoruz." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Ajax'ta teknik direktör Erik ten Hag, kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ten Hag, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında iyi oynamamalarına rağmen kazanmayı bildiklerini vurgulayarak, "Sağ kanatta rakibe çok şans verdik. Zaten o kanattan kazanılan korner sonrası verilen penaltıyla golü yedik. İkinci yarı baskıyı artırdık ve attığımız gollerle kazandık." diye konuştu.

Grupta beşinci maçlarını da kazandıklarını hatırlatan Ten Hag, "15 puanımız var. Rekora gitmek istiyoruz. 18 puanla bu rekoru kırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ten Hag, ikinci yarıda oyuna dahil olan Sebastien Haller'in de attığı gollerle iyi bir performans gösterdiğini dile getirdi.

Doping cezası nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez görev alan kaleci Andre Onana'nın da iyi bir performans gösterdiğini belirten Ten Hag, "Uzun zamandır oynamadığı için eksikleri vardı." diye konuştu.

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Erik Ten Hag'dan Beşiktaş galibiyeti yorumu! "Rekoru kırmak istiyoruz"
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