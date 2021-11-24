EXXEN TV canlı yayın izle ekranı: Şampiyonlar Ligi maçları 24 Kasım EXXEN TV canlı izle ekranı

EXXEN TV canlı yayın izle ekranı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Vatandaşlar belirli ücret karşılığında üye olarak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını takip edilebiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 5. maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi EXXEN TV izle araştırması sürüyor. İşte EXXEN TV canlı yayın izle ekranı 24 Kasım 2021
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr