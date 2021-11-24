İŞKUR personel alımı 2021: Güncel KPSS şartsız İŞKUR memur ve personel alımı ilanları listesi

İŞKUR personel memur alımı son günlerde binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Genç mezunlar ya da iş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanlarında başvuru şartları, tarihleri, adaylardan istenen özellikler ve diğer bilgileri araştırıyor. Özellikle bu iş ilanlarında ise maaşlar 4 bin TL'den başlayarak yukarı doğru çıkıyor. Peki İŞKUR personel alımı ne zaman? 23 Kasım 2021 KPSS şartsız İŞKUR memur ve personel alımı ilanları listesi
Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.
İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.
İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;
• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.
Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.
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İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.
İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:
Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.
Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.
Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.
İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.
Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.
İşverenlerin İŞKUR profili oluşturması özellikle talep ettiği kriterleri karşılayan işçiler bulması için önemlidir.
İşverenlerin İŞKUR üzerinde profil açması için izlemesi gereken adımlar:
İşverenlerin esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapması gerekmektedir. Bu alan üzerinden sayfanın üst sağ köşesinde bulunan üye olma sekmesine tıklanması gerekmektedir.
Bu alan üzerinden İşkur kayıt sayfanın genel koşullarının okunması ve kabul edilmesi gerekmektedir.
Genel koşulların onaylanmasından sonra talep edilen Sosyal Güvenlik Kurumu numarası, vergi numara bilgileri, faaliyet alanları, yasal bilgiler, şirket kuruluş tarihi, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru şekilde girişmesi gerekmektedir.
Gerekli bilgilerin girilmesinden sonra işverenin İşkur profili tamamlanacaktır.