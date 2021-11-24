Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbul motivasyonu
Giriş Tarihi: 24.11.2021

İstanbul motivasyonu

VOLKAN DEMİR
İstanbul motivasyonu

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Olympiakos’a konuk olacak F.Bahçeli futbolcular, Yunan başkanın sözlerini unutmadı

Fenerbahçe, derbi galibiyetinin ardından yüzünü Avrupa'ya çevirdi. Olympiakos deplasmanında kazanarak grupta son maçlar öncesi daha iddialı hale gelmek isteyen sarı-lacivertlilerde futbolcular maça, 3-0 kaybettikleri ilk karşılaşma sonrası Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in İstanbul ile ilgili "Kendi şehrimiz" açıklamasının motivasyonuyla hazırlanıyor. Türk futbolcular, rövanşı almaları gerektiğini tüm takıma anlatarak mücadelenin önemine dikkat çekiyor. Futbolcular, mücadelede alınacak galibiyetin ligin ardından Avrupa'daki iddiayı güçlendirmesi açısından da hayli kritik olduğunu vurguluyor. Kaptanlar, derbi havasından çıkılması için sürekli olarak takıma uyarılarda bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: Destek doğrudan işçinin hesabına yatacak!
Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE Adalet Bakanlığı 2021 Koronavirüs Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
Sosyal medya çalkalandı: “Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağız! Vazgeçmeyeceğiz!”
Altın gram fiyatı yeni tarihi rekorunu kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın 23 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık
Ronaldo Nazario mu, Cristiano Ronaldo mu? Yıllar sonra gelen itiraf...
Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 2021 En Güzel, Resimli Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri
Ekonomiye kur üzerinden saldırı! Türkiye ekonomisinin önü kimler tarafından kesilmek isteniyor?
Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul motivasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA