İstanbul motivasyonu

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Olympiakos’a konuk olacak F.Bahçeli futbolcular, Yunan başkanın sözlerini unutmadı
Fenerbahçe, derbi galibiyetinin ardından yüzünü Avrupa'ya çevirdi. Olympiakos deplasmanında kazanarak grupta son maçlar öncesi daha iddialı hale gelmek isteyen sarı-lacivertlilerde futbolcular maça, 3-0 kaybettikleriilk karşılaşma sonrasıOlympiakos BaşkanıEvangelos Marinakis'inİstanbul ile ilgili "Kendişehrimiz" açıklamasınınmotivasyonuyla hazırlanıyor. Türk futbolcular, rövanşı almaları gerektiğini tüm takıma anlatarak mücadelenin önemine dikkat çekiyor. Futbolcular, mücadelede alınacak galibiyetin ligin ardından Avrupa'daki iddiayı güçlendirmesi açısından da hayli kritik olduğunu vurguluyor. Kaptanlar, derbi havasındançıkılması için sürekliolarak takıma uyarılardabulunuyor.