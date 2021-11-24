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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Mesut söylemişti

Mesut söylemişti
ANTEPE'DE 90+4'te attığı golle takımına galibiyeti getiren Miguel Crespo, "Artık gerçek bir Fenerbahçeli oldum" dedi. Dün Samandıra'da basının sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki Portekizli orta sahadan öne çıkanlar şöyle:
DÜNYA derbisinden üç puan aldığımız için mutluyuz.
Bu maçta gol atmanın önemini Gustavo bana anlatmıştı. Mesut da gerçek Fenerbahçeli olmak için G.Saray'a gol atmak gerektiğini söylemişti.
FENERBAHÇE'YI kalpten seviyorum.
ŞANS geldiğinde elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.
DÜNYACA ünlü yıldız Hernan Crespo'nun sosyal medyadan "Aferin kardeşim" diyerek tebrik etmesi maçın büyüklüğünü gösteriyor.

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Mesut söylemişti
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