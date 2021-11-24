Sofiane Feghouli'den yeni sözleşme ışığı! "Galatasaray'da mutluyum"

"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Feghouli, Galatasaray'da futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendi performansı ve sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili soru üzerine 31 yaşındaki futbolcu, "Takımda bazı değişiklikler oldu. Birçok yeni oyuncu geldi ama sistem aynı, oyuncuların tekrardan bir araya gelip bütünlük yakalanması ve ülkeyi tanıması zaman alıyor. Takım olarak fena olmadığımızı düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde iyi bir şekilde devam ediyoruz. Süper Lig'de de daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'da olmaktan ve hocamla çalışmaktan çok mutluyum. Takımdaki arkadaşlarımı da çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.