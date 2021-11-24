Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı
Giriş Tarihi: 24.11.2021 08:40 Son Güncelleme: 24.11.2021 08:44

Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis’ten flaş Fenerbahçe kararı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos’a konuk olacak Fenerbahçeli futbolcular, Yunan başkan Evangelos Marinakis'in İstanbul ile ilgili sözlerini unutmadı. Marinakis ise Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz bir karara imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi galibiyetinin ardından yüzünü Avrupa'ya çevirdi.

Olympiakos deplasmanında kazanarak grupta son maçlar öncesi daha iddialı hale gelmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de futbolcular maça, 3-0 kaybettikleri ilk karşılaşma sonrası Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in İstanbul ile ilgili "Kendi şehrimiz" açıklamasının motivasyonuyla hazırlanıyor.

Türk futbolcular, rövanşı almaları gerektiğini tüm takıma anlatarak mücadelenin önemine dikkat çekiyor.

Futbolcular, mücadelede alınacak galibiyetin ligin ardından Avrupa'daki iddiayı güçlendirmesi açısından da hayli kritik olduğunu vurguluyor.

Kaptanlar, derbi havasından çıkılması için sürekli olarak takıma uyarılarda bulunuyor.

BAŞKAN MARINAKIS PRİM SÖZÜ VERDİ

Bu arada Olympiakos Başkanı Marinakis futbolcularına Fenerbahçe galibiyeti halinde prim sözü verdi.

Yunan liginde AEK'yı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma öncesi takımı ziyaret ederek, "AEK ve Fenerbahçe'yi yenin, primi alın" demişti.

Başkan, futbolcularla yaptığı son görüşmede sözünün geçerli olduğunu hatırlattı.

KANARYA'YA İSPANYOL G.SARAY'A ALMAN HAKEM

UEFA Avrupa Ligi'nde G.Saray'ın Marsilya, F.Bahçe'nin Olympiakos ile yarın oynayacağı maçların hakemleri açıklandı.

Kanarya'nın deplasmandaki mücadelesinde Mateu Lahoz düdük çalacak.

İspanyol hakem, Beşiktaş'ın 15 Eylül'de Dortmund'a 2-1 yenildiği maçı da yönetmişti.

Aslan'ın evindeki Marsilya mücadelesinde ise Alman Tobias Stieler görev yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: Destek doğrudan işçinin hesabına yatacak!
Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE Adalet Bakanlığı 2021 Koronavirüs Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
Altın gram fiyatı yeni tarihi rekorunu kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın 23 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Sosyal medya çalkalandı: “Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağız! Vazgeçmeyeceğiz!”
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık
Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 2021 En Güzel, Resimli Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri
Ronaldo Nazario mu, Cristiano Ronaldo mu? Yıllar sonra gelen itiraf...
Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi
Ekonomiye kur üzerinden saldırı! Türkiye ekonomisinin önü kimler tarafından kesilmek isteniyor?
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA