Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde Halil Umut Meler isyanı! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra...

Ülkemizde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, iki takımla da şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Lucescu A milli takımı da çalıştırmış fakat başarılı sonuçlar gelmeyince görevden alınmıştı.
SON DAKİKA: LUCESCU HALİL UMUT MELER'E TEPKİ GÖSTERDİ!
Mircea Lucescu, Bayern Münih maçından sonra Halil Umut Meler'e yüklendi.
'Bu akşam Bayern Münih karşısında verilmeyen penaltılarımız oldu. Pozisyonlar çok netti ama hakem penaltı kararı vermedi.
Açık açık söylemek gerekir ki Avrupa'da büyük takımlar hakemler tarafından korunuyor. Hakemlerin büyük takımlara tavrı çok farklı.
Biz bunu zaten biliyorduk ama bugün Halil Umut Meler bunu kanıtladı. Kesinlikle kaybetmeyi hak etmedik.'
RONALDO GECEYE DAMGA VURDU!
Carrick yönetiminde ilk maçına çıkan Manchester United, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup etti. United'a galibiyetini getiren golleri Cristiano Ronaldo ve Sancho attı.
Cristiano Ronaldo, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6. golünü attı. Xavi yönetiminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Barcelona ise kendi sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı.
Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir, Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıktı. Genç futbolcu ikinci yarı yerini Dembele'ye bıraktı.
CHELSEA JUVENTUS'U DEVİRDİ!
Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Juventus karşısında çok net bir galibiyet aldı.
Mavilere galibiyeti getiren golleri Chalobah, James, Hudson-Odoi ve Wener kaydetti.