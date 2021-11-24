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Giriş Tarihi: 24.11.2021 08:55 Son Güncelleme: 24.11.2021 08:59

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler isyanı! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde Halil Umut Meler isyanı! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra...

Son dakika... Geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler, dün gece Şampiyonlar Ligi'nde en çok konuşulan isimlerin arasında yer aldı. Bayern Münih'in deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaştığı maçı yöneten Halil Umut Meler, ev sahibi takım taraftarlarından tepki gördü. Galatasaray ve Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci yaşayan Mircea Lucescu da Meler'e sert sözlerle yüklendi. İşte son dakika haberinin detayları...

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda lider Bayern Münih, deplasmanda Dinamo Kiev'i mağlup etmeyi başardı. Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu maç sonunda Türk hakem Halil Umut Meler'e isyan etti. Münih'e maçı kazandıran golleri 14. dakikada Lewandowski, 42. dakikada Coman kaydetti. Kiev'in tek golünü ise eski Rizesporlu Denis Harmaş attı.

Ülkemizde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, iki takımla da şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Lucescu A milli takımı da çalıştırmış fakat başarılı sonuçlar gelmeyince görevden alınmıştı.

SON DAKİKA: LUCESCU HALİL UMUT MELER'E TEPKİ GÖSTERDİ!

Mircea Lucescu, Bayern Münih maçından sonra Halil Umut Meler'e yüklendi.

'Bu akşam Bayern Münih karşısında verilmeyen penaltılarımız oldu. Pozisyonlar çok netti ama hakem penaltı kararı vermedi.

Açık açık söylemek gerekir ki Avrupa'da büyük takımlar hakemler tarafından korunuyor. Hakemlerin büyük takımlara tavrı çok farklı.

Biz bunu zaten biliyorduk ama bugün Halil Umut Meler bunu kanıtladı. Kesinlikle kaybetmeyi hak etmedik.'

RONALDO GECEYE DAMGA VURDU!

Carrick yönetiminde ilk maçına çıkan Manchester United, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup etti. United'a galibiyetini getiren golleri Cristiano Ronaldo ve Sancho attı.

Cristiano Ronaldo, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6. golünü attı. Xavi yönetiminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Barcelona ise kendi sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir, Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıktı. Genç futbolcu ikinci yarı yerini Dembele'ye bıraktı.

CHELSEA JUVENTUS'U DEVİRDİ!

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Juventus karşısında çok net bir galibiyet aldı.

Mavilere galibiyeti getiren golleri Chalobah, James, Hudson-Odoi ve Wener kaydetti.

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler isyanı! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra...
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