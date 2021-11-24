2015-2016 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Mario Gomez'in 28 gollük dominant performansıyla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, sezon sonunda Alman yıldızı ve takımın maestrosu Jose Sosa'yı kaybetmek zorunda kalmıştı.
Siyah-Beyazlılar, 2016-2017 sezonu başında ise forvet hattını Demba ve Aboubakar ile güçlendirirken, 10 numara pozisyonu için ise Benfica'dan Anderson Talisca'yı getirmişti.
22 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica deplasmanında attığı frikik golüyle açtığı Beşiktaş kariyerine o sezon 17 gol, 6 asist sığdırmış ve takımın şampiyonluğunda başrol oynamıştı.
BEŞİKTAŞ'A TALISCA MÜJDESİ
Bir sonraki sezon da Beşiktaş'ta forma giyen Talisca bu kez takım şampiyon olamasa da 47 maçta 20 gol, 8 asistlik performansıyla taraftarın gönlünde taht kurmuştu.
Beşiktaş taraftarları her ne kadar Talisca'nın bonservisinin alınmasını istese de Brezilyalı yıldız o sezon Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya transfer olmuştu.
O sezondan itibaren adı her transfer döneminde Beşiktaş ile anılan ancak sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Talisca ile ilgili müjdeli haber geldi.
3 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Al Nassr'da Hamdallah ile birlikte Abdul Rahman Al-Obeid ve Walid Abdullah'nin sözleşmeleri feshedildi. Gönderilecek 4. ismin ise Anderson Talisca olacağı iddia edildi.
Suudi Arabistan basınından Lionsnassr'ın haberine göre; Hamdallah ile kulüp yönetimi arasında ciddi problemler yaşandı. Hamdallah bir yöneticiye uygunsuz sözleri söyleyince hızlı bir şekilde oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Kulüpte alınan başarısız sonuçlardan dolayı da bazı yöneticiler istifasını verdi.
TALISCA VE ABOUBAKAR'IN PAYLAŞIMLARI KAFA KARIŞTIRDI
Al Nassr'da özellikle Hamdallah'ın sözleşmesinin feshedilmesi büyük ses getirirken, Talisca ve Aboubakar'ın benzer zamanlarda yaptığı paylaşım taraftarlar tarafından da farklı yorumlandı.
Bir dönem yabancı ve yerli oyuncular arasında yaşanan krizin ardından, Aboubakar ile Talisca'nın Hamdallah'ın gidişine sevindiği şekilde yorumlandı. Bazı Al Nassr taraftarları da yaşananlardan dolayı başkan Al Muammar'a tepkili...
27 yaşındaki oyuncu sezon başında Al Nassr'a 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Talisca bu sezon oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi.