Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür kötü günleri geride bıraktı

Ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray maçında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0 yenik durumda götüren Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan, sahayı göz yaşlarıyla tek eden genç oyuncu, daha sonraki dönemlerde performansını yükselterek sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla forma vermeye devam ettiği Bordo-Mavili futbolcu, tekrar milli takıma çağrılırken son 5 haftada takımda daha fazla süre aldı. Abdülkadir, Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Genç oyuncu, 3-0'lık Gaziantep FK maçında da takımının ilk golünü atarak maçın kazanılmasına katkı sağladı.

KAPTANLIK PAZUBANDINI TAKTI

Abdülkadir Ömür, Gaziantep FK maçında da kaptanlık pazubandını koluna taktı. Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaptanlık görevinde bulunan 22 yaşındaki oyuncu, önemli sorumluluk üstlenirken galibiyette de rol oynadı.

GEÇEN SEZONKİ GOL SAYISINI YAKALADI

Ligin ilk 13 haftalık bölümünde 12 maçta 730 dakika görev yapan genç futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavili futbolcu, geçen sezon 23 maçta 1518 dakika forma giyerek 2 gol atmıştı.

SON 11 SEZONUN EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TRABZONSPOR'U

Süper Lig'de namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, 13'üncü haftalar itibarıyla attığı ve yediği gol bakımından son 11 sezonun en iyi dönemini geçiriyor. 2021-22 sezonunda ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, yenilmezlik serilerinin yanı sıra attığı ve yediği gol bakımından da en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. Bu sezon ligde attığı 27 gole karşılık kalesinde 11 gol gören bordo-mavililer, ilk 13 haftalar itibarıyla 29 gol atıp 8 gol yediği 2010-11 sezonundan sonra bu alanda son 11 sezonun en başarılı performansını ortaya koydu.

DEVAM EDEN SEZONA DA DAMGA VURUYOR

Gol yollarında tarihi performanslarından birini sergileyen Karadeniz ekibi, 2021-22 sezonunun ilk 13 haftalık bölümünde attığı 27 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alırken, onu ikinci sıradaki Atakaş Hatayspor takip etti. Kalesinde 11 gol gören bordo-mavililer, yediği gol bakımından ise 10 gollü Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor'un ardında yer aldı. Trabzonspor ayrıca ligde yenilgi almayan tek takım konumunda.

HAZIRLIKLAR YENİDEN BAŞLIYOR

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynadığı Gaziantep FK maçının ardından dün yenileme antrenmanı gerçekleştiren ve bugünü izinli geçiren bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla 14'üncü haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yeniden başlayacak.