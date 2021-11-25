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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Alex Teixeira’dan memnun değiliz

Alex Teixeira’dan memnun değiliz

SERGEN YALÇIN: “İkiyi bulsak oyun dönmezdi ama yapamadık. Alex’in toparlanması lazım. O iyi olmadığı zaman kaleye gitmek kolay olmuyor.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk yarıda maçı koparabileceklerini ancak ikinci golü bulamadıkları için rakibin kazandığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Takım iyi mücadele etti. Oyunu ilk yarıda koparabilirdik, ikiyi bulsak geri dönmezdi, pozisyon yakaladık ama gole çeviremedik. Rakibin kaliteli oyuncuları var. Yakaladıkları zaman kaçırmıyorlar. Daha iyisini yapabilirdik ama hayatta böyle şeyler olabiliyor. Şanssızlık da var üzerimizde" dedi.

LİGDE AYAĞA KALKMA ZAMANI
Artık lige dönüp orada kazanmanın yollarını arayacaklarını belirten Yalçın, şöyle devam etti: "Ligde ayağa kalkma zamanı artık. Alex Teixeira'nın performansından memnun değiliz. Toparlanıp oyunun içine girmesi gerekiyor. O bölgede oynayan oyuncumuz iyi olmadığı zaman rakip kaleye gitmek kolay olmuyor."

'GÖRÜNTÜLERİ VERMİYORLAR!'
BEŞİKTAŞ'IN hocası Yalçın, Süper Lig'deki hakem kararlarını da eleştirip ilginç açıklamalar yaptı: "Galatasaray maçında bizim aleyhimize verilen penaltıyla, Alanya deplasmanında bizim için verilmeyen penaltı aynı pozisyondu. Bizim maçlarda VAR devreye girmiyor. Televizyon, görüntüleri pozisyon bittikten sonra veriyor. Biz görüntüleri istiyoruz, TFF ve yayıncı kuruluş bize 'Görüntüleri sildik' diyor, vermiyor. İsyan edince de ceza yiyoyorum"

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Alex Teixeira’dan memnun değiliz
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