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Giriş Tarihi: 25.11.2021 08:41

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 25 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 25 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 25 Kasım 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Yurdun çeşitli illerinden deprem haberleri gelirken son depremler merak ediliyor. Son olarak Düzce ve Erzurum'da deprem olmuştu. Vatandaşlar şimdi de Perşembe günü nerelerde ve kaç şiddetinde depremler meydana geldiğini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından elde edilen veriler ile yaşanan depremlerin derinlik vb. birçok bilgisine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 25 Kasım 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

25 Kasım son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;zerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.25 07:58:07  37.8137   27.1422        5.9      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.25 07:51:31  37.8223   27.1420        6.6      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.25 05:54:14  37.8948   27.1387        7.6      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.25 05:50:25  37.1812   28.6992        7.6      -.-  2.7  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.11.25 05:45:35  37.9042   27.1125        8.4      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.25 05:23:27  37.9220   27.1500        4.6      -.-  2.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.25 04:02:23  38.3978   38.7222        5.0      -.-  2.2  -.-   SALKIMLI-KALE (MALATYA)                           İlksel
2021.11.25 03:23:26  37.8455   27.0068        1.2      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.25 03:04:31  37.0523   28.4587        4.1      -.-  1.6  -.-   ELMALI-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.11.25 01:42:24  37.8622   27.0817        5.0      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.25 01:23:43  36.9357   28.0188        1.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.25 01:00:17  40.8547   31.9943       12.7      -.-  2.1  -.-   KUCUKKUZ-MENGEN (BOLU)                            İlksel
2021.11.25 00:58:57  38.4322   38.7623        5.0      -.-  1.4  -.-   KALE (MALATYA)                                    İlksel
2021.11.25 00:55:56  37.9133   27.1263        4.5      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.25 00:30:12  37.8862   26.9943        8.1      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.25 00:28:22  38.7125   43.1497        2.3      -.-  2.1  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2021.11.25 00:10:06  36.1023   29.1813       12.4      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.25 00:05:36  40.7777   31.5003       11.6      -.-  1.5  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2021.11.25 00:04:04  37.3700   34.9810        5.9      -.-  1.0  -.-   BELEMEDIK-POZANTI (ADANA)                         İlksel
2021.11.25 00:02:27  37.4425   35.1200        8.2      -.-  1.0  -.-   CAMLIBEL-POZANTI (ADANA)                          İlksel
2021.11.24 23:43:58  36.9478   28.0530       15.7      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

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Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 25 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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