Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 25 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Yurdun çeşitli illerinden deprem haberleri gelirken son depremler merak ediliyor. Son olarak Düzce ve Erzurum'da deprem olmuştu. Vatandaşlar şimdi de Perşembe günü nerelerde ve kaç şiddetinde depremler meydana geldiğini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından elde edilen veriler ile yaşanan depremlerin derinlik vb. birçok bilgisine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 25 Kasım 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi