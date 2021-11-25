Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 25 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Yurdun çeşitli illerinden deprem haberleri gelirken son depremler merak ediliyor. Son olarak Düzce ve Erzurum'da deprem olmuştu. Vatandaşlar şimdi de Perşembe günü nerelerde ve kaç şiddetinde depremler meydana geldiğini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından elde edilen veriler ile yaşanan depremlerin derinlik vb. birçok bilgisine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 25 Kasım 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
25 Kasım son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;zerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.25 07:58:07 37.8137 27.1422 5.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.25 07:51:31 37.8223 27.1420 6.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.25 05:54:14 37.8948 27.1387 7.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.25 05:50:25 37.1812 28.6992 7.6 -.- 2.7 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2021.11.25 05:45:35 37.9042 27.1125 8.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.25 05:23:27 37.9220 27.1500 4.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.25 04:02:23 38.3978 38.7222 5.0 -.- 2.2 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel 2021.11.25 03:23:26 37.8455 27.0068 1.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.25 03:04:31 37.0523 28.4587 4.1 -.- 1.6 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel 2021.11.25 01:42:24 37.8622 27.0817 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.25 01:23:43 36.9357 28.0188 1.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.25 01:00:17 40.8547 31.9943 12.7 -.- 2.1 -.- KUCUKKUZ-MENGEN (BOLU) İlksel 2021.11.25 00:58:57 38.4322 38.7623 5.0 -.- 1.4 -.- KALE (MALATYA) İlksel 2021.11.25 00:55:56 37.9133 27.1263 4.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.25 00:30:12 37.8862 26.9943 8.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.25 00:28:22 38.7125 43.1497 2.3 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel 2021.11.25 00:10:06 36.1023 29.1813 12.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.25 00:05:36 40.7777 31.5003 11.6 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel 2021.11.25 00:04:04 37.3700 34.9810 5.9 -.- 1.0 -.- BELEMEDIK-POZANTI (ADANA) İlksel 2021.11.25 00:02:27 37.4425 35.1200 8.2 -.- 1.0 -.- CAMLIBEL-POZANTI (ADANA) İlksel 2021.11.24 23:43:58 36.9478 28.0530 15.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel