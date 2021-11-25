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Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:22 Son Güncelleme: 25.11.2021 09:26

E grubu Galatasaray puan durumu 2021: GS gruptan nasıl çıkar? Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu

E grubu Galatasaray puan durumu 2021: GS gruptan nasıl çıkar? Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizin temsilcisi konumunda yer alıyor. Sıradaki mücadelesini NEF Stadyumu’nda Marsilya ile verecek olan sarı-kırmızılı takımla ilgili, bu karşılaşma öncesi “GS - Galatasaray gruptan nasıl çıkar, grupta kaçıncı sırada yer alıyor ve kaç puanı var?” gibi sorular yanıt arıyor. İşte grubun 5. haftasında E grubu Galatasaray puan durumu ve 2021 Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 5. Hafta maçına bugün saat 20:45'te Marsilya ile çıkacak. Fransa temsilcisini kendi sahasına konuk etmeye hazırlanan GS, "Galatasaray gruptan nasıl çıkar, kaçıncı sırada yer alıyor?" gibi sorularla gündeme geliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadelelerden önce E grubu Galatasaray puan durumu merak ediliyor. İşte 2021 Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ve maç fikstürü!

GALATASARAY'IN E GRUBU PUAN DURUMU

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı kırmızılı takımın E Grubu'ndaki puan durumu ve sıralaması;

1- Galatasaray / 8 puan

2- Lazio / 5 puan

3- Marsilya / 4 puan

4- Lokomotiv Moskova / 2 puan

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Gruptaki temsilcimiz Galatasaray, geride bıraktığı 4 haftada 8 puan topladı ve grupta lider konumda bulunuyor. 5. maçını Marsilya ile oynayacak olan Galatasaray, 6. maçında ise Lazio ile karşı karşıya gelecek.

BERABERLİK YETİYOR

Bu karşılaşmaların birinden bile en az beraberlik alması durumunda Galatasaray gruptan çıkacak. Sarı-kırmızılı takım grubu lider bitirmesi durumunda adını direkt son 16'ya yazdıracak. İkinci bitirmesi durumunda ise son 16'ya kalmak için play-off mücadelesi verecek.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

16 Eylül

19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio

30 Eylül

22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray

21 Ekim

22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

4 Kasım

19.45 | Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 | Galatasaray – Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray

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E grubu Galatasaray puan durumu 2021: GS gruptan nasıl çıkar? Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu
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