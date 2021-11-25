E grubu Galatasaray puan durumu 2021: GS gruptan nasıl çıkar? Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 5. Hafta maçına bugün saat 20:45'te Marsilya ile çıkacak. Fransa temsilcisini kendi sahasına konuk etmeye hazırlanan GS, "Galatasaray gruptan nasıl çıkar, kaçıncı sırada yer alıyor?" gibi sorularla gündeme geliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadelelerden önce E grubu Galatasaray puan durumu merak ediliyor. İşte 2021 Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ve maç fikstürü!
GALATASARAY'IN E GRUBU PUAN DURUMU
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı kırmızılı takımın E Grubu'ndaki puan durumu ve sıralaması;
1- Galatasaray / 8 puan
2- Lazio / 5 puan
3- Marsilya / 4 puan
4- Lokomotiv Moskova / 2 puan
GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Gruptaki temsilcimiz Galatasaray, geride bıraktığı 4 haftada 8 puan topladı ve grupta lider konumda bulunuyor. 5. maçını Marsilya ile oynayacak olan Galatasaray, 6. maçında ise Lazio ile karşı karşıya gelecek.
BERABERLİK YETİYOR
Bu karşılaşmaların birinden bile en az beraberlik alması durumunda Galatasaray gruptan çıkacak. Sarı-kırmızılı takım grubu lider bitirmesi durumunda adını direkt son 16'ya yazdıracak. İkinci bitirmesi durumunda ise son 16'ya kalmak için play-off mücadelesi verecek.
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
16 Eylül
19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio
30 Eylül
22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray
21 Ekim
22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
4 Kasım
19.45 | Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
25 Kasım
19.45 | Galatasaray – Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray