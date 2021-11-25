E grubu Galatasaray puan durumu 2021: GS gruptan nasıl çıkar? Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Gruptaki temsilcimiz Galatasaray, geride bıraktığı 4 haftada 8 puan topladı ve grupta lider konumda bulunuyor. 5. maçını Marsilya ile oynayacak olan Galatasaray, 6. maçında ise Lazio ile karşı karşıya gelecek.

BERABERLİK YETİYOR

Bu karşılaşmaların birinden bile en az beraberlik alması durumunda Galatasaray gruptan çıkacak. Sarı-kırmızılı takım grubu lider bitirmesi durumunda adını direkt son 16'ya yazdıracak. İkinci bitirmesi durumunda ise son 16'ya kalmak için play-off mücadelesi verecek.