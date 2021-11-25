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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Konyaspor’dan örnek proje

Konyaspor’dan örnek proje
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İttifak Holding Konyaspor, çevreyi ve doğayı korumak için 'Yeşil Tribün' projesi başlattı. İlki geçen haftaki Konyaspor maçında uygulanmaya başlanan proje kapsamında, 5 plastik veya cam şişe atığı getiren taraftarlara ücretsiz bilet verildi. Proje kapsamında taraftarlar, 17-19 Kasım'da 5 plastik ya da cam atık şişeyi stadyum bilet gişesi yanına kurulan 'çevre standı'na bıraktı. Atık şişeleri teslim edip makbuz alan taraftarlara gişeden maç bileti yüklendi. Projeyi destekleyen yaklaşık 1000 taraftar da, pazar günü oynanan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını izledi.

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Konyaspor’dan örnek proje
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