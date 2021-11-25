Konyaspor’dan örnek proje

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İttifak Holding Konyaspor, çevreyi ve doğayı korumak için 'Yeşil Tribün' projesi başlattı. İlki geçen haftaki Konyaspor maçında uygulanmaya başlanan proje kapsamında, 5 plastikveya cam şişe atığı getiren taraftarlara ücretsizbilet verildi. Proje kapsamında taraftarlar, 17-19 Kasım'da 5 plastik ya da cam atık şişeyi stadyum bilet gişesi yanına kurulan 'çevre standı'na bıraktı. Atık şişeleri teslim edip makbuz alan taraftarlara gişeden maç bileti yüklendi. Projeyi destekleyenyaklaşık 1000 taraftar da, pazar günü oynananKonyaspor-Çaykur Rizespor maçını izledi.