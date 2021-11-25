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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Kulüplerden tarıhı karar: 6 hafta hakemler konuşulmayacak

Kulüplerden tarıhı karar: 6 hafta hakemler konuşulmayacak

KBV Başkanı Ağaoğlu, “MHK ile yaptığımız çalışmaların selameti açısından bu kararı aldık” dedi. Siyah-beyazlılardan itiraz geldi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas önceki gün TFF'ye çıkarma yapmış, karşılaşma sonrası büyük tepki gösterdiği F.Bahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun artık maçlarına verilmemesini istemişti. Dün 14 kulübün katılımıyla bir toplantı yapan Kulüpler Birliği Vakfı da (KBV) hakemler hakkında ortak bir karar aldı. Toplantıya mazeret bildiren Beşiktaş, Alanya, Antalya, Kayseri, Sivas ve Gaziantep FK katılmadı.

FİKİR BİRLİĞİNE VARILDI
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu kararı şöyle açıkladı: "Toplantıya katılan 14 kulüp, ilk yarının bitimine kadar kalan 6 haftalık sürede hakemlerle ilgili açıklama yapılmaması konusunda fikir birliğine vardı. MHK ile yapmış olduğumuz çalışmaların selameti açısından ve hakemlerin moral ve motivasyonlarını etkilememek adına hakemlerle ilgili beyanda bulunulmayacak. Toplum da olumlu karşılayacaktır."

HAKKIMIZI ARARIZ!
BEŞIKTAŞ, kulüp sitesinden yaptığı açıklama ile karara katılmadığını şu ifadelerle duyurdu: "Kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Hakemler hakkında konuşmama kararınızın sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasına da anlam veremiyoruz. Adaletsizliğin devam etmesi durumunda, futbol oyun kurallarına aykırı tüm durumlarla ilgili, bugüne kadar olduğu gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü gelenekleriyle tarz ve tavrımızdan taviz vermeden, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir."

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Kulüplerden tarıhı karar: 6 hafta hakemler konuşulmayacak
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