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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Mecburi rotasyon

Mecburi rotasyon
Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında derbi 11'inden mecburi değişime gidecek. Mesut'un yanı sıra başka oyuncuların da dinlendirileceği öğrenildi. Göztepe maçında cezalı Tisserand ve Mert sahada olacak. Ancak Kim-Szalai ve Ferdi-İrfan ikililerinden biri dinlendirilecek. Maç içinde bu isimlere dakikalar paylaştırılabilir. Öte yandan Sosa ve Novak'ın karşılaşmaya başlasa da 90 dakika sahada kalmaları beklenmiyor.

SZALAİ IÇIN ADA'DA İLK GÖRÜŞME
İNGİLİZ spor sitesi Football Insider'den Fenerbahçeli Attila Szalai için sürpriz bir iddia geldi. Özel olarak verilen haberde, Chelsea Kulübü'nün, devre arasında kadrosuna katmak istediği Macar stoperin menajerleriyle geçen hafta Stamford Bridge'de bir araya gelerek şartları görüştükleri belirtildi.

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