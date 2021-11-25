Ömer Erdoğan'dan İstanbul takımlarına gönderme: "İstanbul'da sabır yok"

KUNTZ DOĞRU İSİM



Soru: Milli Takım'da teknik direktörü dışarıda arıyoruz. Neden mesela bir Ömer Erdoğan'ın kapısı çalınmıyor?

Stefan Kuntz'un da doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Kendi ülkemizden bir Türk hoca bunu yapabilir miydi? Yapabilecek hocalarımız da var ama bu konuda özellikle son Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlıktan sonra bir değişim gerekiyordu. Hamit Altıntop özellikle Kuntz'u çok araştırmıştı. Günümüz futbolunda yeni jenerasyon hocalarla başarılı olacağına inandığı için getirdi. Kuntz başladıktan sonra çok güzel bir gelişim izliyorum. İnşallah başarılı olur. Ama bundan sonraki dönemlerde Türk hocalara güvenilirse bizlerden biri de görevi seve seve yapar.







İSTANBUL'DA SABIR YOK!



Hatay ile olan uyumunuz belli. Ancak iş İstanbul'a gelince durum farklı oluyor, baskı oluyor. Bunun için Türk futbolunda ne yapılması gerekiyor?

İstanbul takımlarındaki sabır, buradaki gibi değil. Bu nedenle oraya giderken baskıya kendinizi hazırlamalısınız. Oraya gittiğinizde aynı şekilde büyük takıma göre bir oyun oynattırmanız gerekiyor. Önemli olan duruşunuz, baskı ile karşı karşıya geldiğiniz zaman nasıl bir tepki vereceksiniz? Hem psikolojik hem de oyunsal olarak kendinizi geliştirirseniz orada sıkıntı olacağını düşünmüyorum.

"SERGEN HOCA İLE ARAMIZ İYİ"

Soru: Geçen sene yaptığınız açıklamalar sonrasında Sergen hoca ile aranız nasıl?

Gayet iyi, hiçbir sıkıntımız yok. Sergen hocaya da yanlış bir aktarımın olduğunu söyledim. Onu tebrik ediyorum, futbolculuğunu da beğenerek izledim. Aynı şekilde iyi hocalık yapıyor. O açıklama o gün yaşandı ve sonra kapandı. Skora bakılınca bu durum onlara yaramış gibi görünüyor.



"PROJEMİZE İNANIYORLAR"

Soru: Sizin verdiğiniz oyuncu profili, her şeyi uygulamaya amade mi?

Benim oynatmak istediğim futbol belli. Transfer yaparken, bu oyuna uygun olanları tercih etmeye çalışıyoruz. Transfer etmeden oyuncuya isteklerimizi, analizlerimizi gönderiyoruz. Geldikten sonra performansını artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Futbolcunun hatalarını drone ile çekiyoruz, idmanın analizini yapıp, eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Oyuncular da bu konuda ilerleme kaydedince projeye inanıyor. Kendi gelişimi ile birlikte takımın başarısında rol alıyor.



"8-9 İSMİ TUTMAK İSTERDİM"

Soru: Geçen sezondan ayrılanlara bakınca, bu tercih sizin miydi, yoksa gitmek mi istediler?

Onlardan hiç olmazsa 8-9 tanesini tutabilseydik bu sene farklı bir transfer politikası izlerdik. Çok fazla oyuncu almazdık. Hem alternatif oluşturmak hem de bazı mevkileri daha kalitelileri ile doldurup, geçen seneki kadroya devam etmek isterdik.



"DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR"

Soru: İlk geldiğinizde belki de bu başarıyı sizden beklemiyorlardı. Futbolcu gibi teknik adam da kazandıkça üstüne mi koyuyor?

Kazandıkça daha keyifli oluyor. Oyuncunun da motivasyonu, öz güveni artıyor. Benim olmazsa olmazım, çok mücadele ve çok koşmak. Hem hücuma hem savunmaya takım olarak katkı sağlamak. Ben oyuncularıma 'En iyi savunma, forvette başlar' diyorum. Çünkü rakibi çıkartmamak çok önemli... Daha yapacak çok işimiz var.



ÖMER ERDOĞAN NE YAPTI?

Daha önce Eskişehirspor ve Bursaspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Ömer Erdoğan, ilk teknik direktörlüğünü Fatih Karagümrük'ün başında yaptı. İstanbul ekibiyle 2019-20 sezonunda 12 maça çıkan 44 yaşındaki çalıştırıcı, 1.75 puan ortalaması yakaladı. Geçen sezon başında ise Hatayspor'da hocalığa başladı ve ligi 61 puanla 6. sırada tamamladı. Bu sezon da 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan topladı, ligin 2. sırasına kuruldu.