Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sadakatsiz 40. yeni bölüm full tamamı izle! ! 24 Kasım 2021 Kanal D Sadakatsiz son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 25.11.2021 07:10 Son Güncelleme: 25.11.2021 07:10

Sadakatsiz 40. yeni bölüm full tamamı izle! ! 24 Kasım 2021 Kanal D Sadakatsiz son bölüm izle!

Sadakatsiz 40. yeni bölüm full tamamı izle! ! 24 Kasım 2021 Kanal D Sadakatsiz son bölüm izle!

Kanal D ekranlarının entrika dolu yapımı Sadakatsiz 40. Yeni bölüm izle ekranıyla akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Aras’ın eşi Leyla’nın ortaya çıkışıyla beraber aşık olduğu adamın evli olduğunu öğrenen Asya’dan şok eden bir hamle gelmiş ve geçtiğimiz hafta Asya’nın şovuyla sona ermişti. Yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler bu noktada Kanal D canlı yayın ile Sadakatsiz 40. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 24 Kasım tarihli bölümü ile Sadakatsiz son bölüm izle ekranı ve detaylar...

Sadaktsiz yeni bölüm izle ekranı milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kanal D'nin iddialı yapımında geçtiğimiz hafta şok eden gelişmeler yaşanmıştı. Asya yeniden kandırılmış olmanın intikamını son hamlesiyle almıştı. Leyla ile Aras'ın arasındaki gerginlik giderek büyürken yapımın bu haftaki bölümünde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Bu noktada ise 24 Kasım Sadakatsiz 40. Bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte Kanal D ile Sadakatsiz yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...

SADAKATSİZ 40. SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Sadakatsiz 40. son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak Kanal D dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun carpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır. Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek
SON DAKİKA | Türkiye-ABD-AB üçleminde bu rakamlara dikkat! Döviz kurları ile yaratılmak istenen algı çöktü
Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası yıldız futbolcuya sert eleştiri! "Memnun değiliz..."
Bulgaristan’daki trajik kazanın kurbanlarının hikayeleri yürekleri burktu
HDP'li Selahattin Demirtaş çağrı yaptı, CHP anında karşılık verdi! Miting kararı alındı
Altın gram fiyatı sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Metro'da dehşet! Kadın yolcuya bıçak çekip hakaretler savurdu
Son dakika: BAE Veliaht Prensi Zayed Türkiye'de! İki ülke arasında kritik anlaşmalar imzalandı... 10 milyar dolarlık yatırım
Son dakika: 5'inci Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi dönemi sona erdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Sadakatsiz 40. yeni bölüm full tamamı izle! ! 24 Kasım 2021 Kanal D Sadakatsiz son bölüm izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA