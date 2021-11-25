Giriş Tarihi: 25.11.2021 07:10 Son Güncelleme: 25.11.2021 07:10

Sadakatsiz 40. yeni bölüm full tamamı izle! ! 24 Kasım 2021 Kanal D Sadakatsiz son bölüm izle!

Kanal D ekranlarının entrika dolu yapımı Sadakatsiz 40. Yeni bölüm izle ekranıyla akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Aras’ın eşi Leyla’nın ortaya çıkışıyla beraber aşık olduğu adamın evli olduğunu öğrenen Asya’dan şok eden bir hamle gelmiş ve geçtiğimiz hafta Asya’nın şovuyla sona ermişti. Yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler bu noktada Kanal D canlı yayın ile Sadakatsiz 40. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 24 Kasım tarihli bölümü ile Sadakatsiz son bölüm izle ekranı ve detaylar...

Sadaktsiz yeni bölüm izle ekranı milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kanal D'nin iddialı yapımında geçtiğimiz hafta şok eden gelişmeler yaşanmıştı. Asya yeniden kandırılmış olmanın intikamını son hamlesiyle almıştı. Leyla ile Aras'ın arasındaki gerginlik giderek büyürken yapımın bu haftaki bölümünde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Bu noktada ise 24 Kasım Sadakatsiz 40. Bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte Kanal D ile Sadakatsiz yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...