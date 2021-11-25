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Giriş Tarihi: 25.11.2021 19:18 Son Güncelleme: 25.11.2021 19:23

Son dakika: Galatasaray Avrupa’da tur peşinde! Fatih Terim'den Marsilya karşısında sürpriz tercih...

Son dakika: Galatasaray Avrupa’da tur peşinde! Fatih Terim’den Marsilya karşısında sürpriz tercih...

Son dakika haberi… Süper Lig’de bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde ise oldukça istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Marsilya karşısında da galip gelerek bir üst turu garantilemek istiyor. Zorlu karşılaşma bu akşam saat 20.45’te başlayacak ve Nef Stadyumu’nda oynanacak. Galatasaray-Marsilya maçının ilk 11’leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayacak olan Galatasaray, Fransız rakibine karşı galibiyeti hedefliyor. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstlenecek.

E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne.

Marsilya: Pau Lopez, Car, Saliba, Peres, Gerson, Gueye, Kamara, Guendouzi, Dieng, Lirola, Milik.

Fatih Terim, son Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de başlayan Halil Dervişoğlu ve Morutan'ı Marsilya karşısında ilk 11 başlatmadı. Terim, tercihini Taylan ve Diagne'den kullandı.

GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR

Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti.

Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda yapılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek.

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Son dakika: Galatasaray Avrupa’da tur peşinde! Fatih Terim'den Marsilya karşısında sürpriz tercih...
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