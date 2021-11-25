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Giriş Tarihi: 25.11.2021 12:27 Son Güncelleme: 25.11.2021 12:41

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, ligin 14. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig 14. hafta karşılaşmaları 26, 27, 28 ve 29 Kasım'da oynanacak. Lider Trabzonspor deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Beşiktaş evinde Giresunspor konuk ederken, Galatasaray Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ise Göztepe deplasmanında 3 puan arayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 14. haftanın mücadelelerinde düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle;

YARIN:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) (ERKAN ÖZDAMAR)
20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim) (ÜMİT ÖZTÜRK)

27 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) (ALİ ŞANSALAN)
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi) (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park) (HÜSEYİN GÖÇEK)

28 KASIM PAZAR:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon) (FIRAT AYDINUS)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) (CÜNEYT ÇAKIR)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) (ARDA KARDEŞLER)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) (ATİLLA KARAOĞLAN)

29 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel) (METE KALKAVAN)

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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı
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