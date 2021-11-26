Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli oluyor! Play-off takımları kimler?
Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:36 Son Güncelleme: 26.11.2021 10:49

2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli oluyor! Play-off takımları kimler?

2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye’nin rakipleri belli oluyor! Play-off takımları kimler?

2022 Dünya Kupası grup elemelerinde grubu 2. tamamlayan A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi bugün çekilecek kura sonrası belli olacak. Hollanda'nın ardından grubu 2. tamamlayan Milliler'i play-off'ta zorlu rakipler bekliyor. Play-off'a hak kazanan takımlar kimler? İşte Bugün çekilecek kura ile ilgili detaylar...

Önümüzdeki sene Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na gitme mücadelesi veren A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi bugün belli olacak. Grubu ikinci tamamlayan A Milli Takım'ı play-off'larda zorlu rakipler bekliyor. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Dünya Kupası'na gidecek son takımlar play-off'ların ardından belli olacak. Zürih'te yapılacak olan kura çekimi TSİ 19:00'da başlayacak.

Dünya Kupası grup elemelerinden 2. olan 10 takım katılırken, 2 takım da Uluslar Ligi'nden geldi. Toplamda 12 takımın mücadele edeceği play-off'larda zorlu rakipler var.

- TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Play-off'lara katılan A Milli Takım seri başı olamadı. Seri başı takımlarla eşleşecek olan Milli Takım'ın muhtemel rakipleri; Portekiz, İtalya, İsveç, Galler, İskoçya ve Rusya...

Seri başı olmayan takımlar ise şöyle; Türkiye, Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya.

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Play-off'lar tek maç üzerinden olacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı da olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son takımlar olacak.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

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2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli oluyor! Play-off takımları kimler?
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