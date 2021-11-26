Önümüzdeki sene Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na gitme mücadelesi veren A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi bugün belli olacak. Grubu ikinci tamamlayan A Milli Takım'ı play-off'larda zorlu rakipler bekliyor. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...
2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Dünya Kupası'na gidecek son takımlar play-off'ların ardından belli olacak. Zürih'te yapılacak olan kura çekimi TSİ 19:00'da başlayacak.
Dünya Kupası grup elemelerinden 2. olan 10 takım katılırken, 2 takım da Uluslar Ligi'nden geldi. Toplamda 12 takımın mücadele edeceği play-off'larda zorlu rakipler var.
Play-off'lara katılan A Milli Takım seri başı olamadı. Seri başı takımlarla eşleşecek olan Milli Takım'ın muhtemel rakipleri; Portekiz, İtalya, İsveç, Galler, İskoçya ve Rusya...
Seri başı olmayan takımlar ise şöyle; Türkiye, Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya.
Play-off'lar tek maç üzerinden olacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı da olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son takımlar olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.