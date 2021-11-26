Amatör futbol kulüplerine “antrenman malzemesi” yardımı

Olimpik Sporcu Fabrikası'nda gerçekleştirilen malzeme teslim törenine Vali Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, AK Parti osyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Metin Ergenç, İl Genel Meclisi üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ASKF Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, Spor Saha Komiserleri Dernek Başkanı Bülent Tuna ve kulüp temsilcileri katıldı.

ZONGULDAK İLİ SPORCUSUYLA ANILIYOR

Vali Mustafa Tutulmaz bu tür yardımların devam edeceğini belirterek, "Güzel bir organizasyon dolayısıyla bir aradayız. İl Özel İdare eğitime kültüre ve spora nitelik olarak çok önemli destekler veriyor. Zonguldak ili, sporcu yetiştiren ve bununla anılan bir il. Bunun devam etmesi için çabalıyoruz. Kulüplerde bizim bu çabamıza yardımcı oluyor. Spor deyince akıllara ilk olarak amatör ruhla yapılan spor gelir. Bunu da sizler yapıyorsunuz. Bu tür etkinliklerde pandemi döneminde aksamalar oldu. Ancak tedbirler doğrultusunda pandemiyi bir kenara bırakarak aktivitelerimize devam edeceğiz. Biz burada size sembolik destek veriyoruz. Biz devlet olarak sizin yanınızdayız ve her zaman destekleyeceğiz. Kulüplerimizin ihtiyacını gidermeye yönelik çalışma yapıyoruz. İnşallah bu çalışmalar daha iyi spor aktivitelere vesile olacak. Bir sonrakinde daha fazla ve nitelikli yardımlaşmada bir arada oluruz" dedi.

GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ

İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ise, "Amatör spor kulüplerini desteklemek için her yıl elimizden geleni yapıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda bunu geleneksel hale getirdiğimiz için gururluyuz. Bu etkinlik bizim için çok önemli. Hem fiziken, hem ruhen gençlere bu şekilde destek olmak çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Önümüzde ki sene için de bütçemizi ayırdık. Valimizin desteğiyle farklı kulüpleri de destekliyor olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de, "Her yıl geleneksel olarak amatörlerin altyapısına destek sağlıyoruz. Bu sporculara çok büyük destek oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından malzeme paketleri imza karşılığında kulüp temsilcilerine teslim edildi.