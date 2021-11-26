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Giriş Tarihi: 26.11.2021 14:13 Son Güncelleme: 26.11.2021 14:17

Avrupa Ligi'ne Galatasaray damgası! Bunu başaran tek takım...

Avrupa Ligi’ne Galatasaray damgası! Bunu başaran tek takım...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün akşam Marsilya'yı 4-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-kırmızılılar son maçta Lazio ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. Son karşılaşmalar öncesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Grup kuralarına dördüncü torbadan katılıp liderlik koltuğunda oturan tek takım Galatasaray oldu. İşte detaylar...

Avrupa Ligi gruplarına dördüncü torbadan katılan Galatasaray; İtalyan ekibi Lazio, Fransız temsilcisi Marsilya ve Rus takımı Lokomotiv Moskova ile eşleşti. Avrupa Ligi klasmanı için son derece güçlü bir grup olarak adlandıran turnuvada sarı-kırmızılılar müthiş bir grafik çizdi.

Geride kalan 5 haftada 11 puan toplayan Galatasaray, grubunda lider durumda yer alıyor.

Son olarak dün akşam Marsilya'yı 4-2 deviren Cimbom hem liderliğini sürdürdü hem de adını bir üst tura yazdırdı.

Son maçında Lazio ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım, rakibinden 1 puan bile alması durumunda grubunu zirvede tamamlayacak.

Lokomotiv Moskova ve Marsilya'dan 2'şer maçta 4'er puan alan Galatasaray, Lazio'yu da ilk karşılaşmada yenmişti.

Kura çekimine son sırada giren Aslan, 11 puanla gruba damga vurdu. Cimbom bu alanda Avrupa Ligi'nde bunu başarabilen tek takım oldu.

Dördüncü torbada; Rapid Wien, Legia, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp, Sturm Graz ve Brondby ile birlikte yer alan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturan tek ekip.

Rapid Wien, Ferencvaros, Antwerp, Sturm Graz ve Brondby gruplarında son sırada yer alırken, Legiam ve Midtjylland ise üçüncü konumda.

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Avrupa Ligi'ne Galatasaray damgası! Bunu başaran tek takım...
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