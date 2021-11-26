Avrupa Ligi’ne Galatasaray damgası! Bunu başaran tek takım...

Avrupa Ligi gruplarına dördüncü torbadan katılan Galatasaray; İtalyan ekibi Lazio, Fransız temsilcisi Marsilya ve Rus takımı Lokomotiv Moskova ile eşleşti. Avrupa Ligi klasmanı için son derece güçlü bir grup olarak adlandıran turnuvada sarı-kırmızılılar müthiş bir grafik çizdi.