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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Avrupa’da dört dörtlük!

Avrupa’da dört dörtlük!

Taraftarı ile birlikte Marsilya’nın üstüne çöken G.Saray, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Cimbom, sahadan 4-2’lik zaferle ayrılırken rakibi Lazio da Moskova deplasmanında 3-0 kazandı

G.SARAY, LAZİO'YA YENİLMEZSE GRUPTAN LİDER ÇIKACAK

MARSİLYA'YA SU BİLE YOK!
FRANSIZ ekibi Marsilya, Türk takımlarına konuk olduğu 6 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Dün Nef Stadı'ndan 40 bin taraftarın da önünde sahadan 4-2'lik skorla boynu bükük ayrılan Marsilya toplamda 3 mağlubiyete ulaştı. Daha önce 3 kez de beraberlikle Türkiye'den ayrılan Fransız ekibinin yüzü hiç gülmedi.

YENILMEZLIK SERİSİ SON SÜRAT
AVRUPA Kupaları'nda ön elemeler hariç oynadığı son 5 maçta da yenilmeyen G.Saray, toplamda 3 galibiyet ve 2 beraberliğe ulaştı. Cimbom Ekim 2012-Mart 2013 arasındaki 4 galibiyet ve 2 beraberlik serisi sonrası Avrupa'da en uzun yenilmezlik döneminde…

UEFA'DAN ÖVGÜ: DUVAR
Kaptan Muslera, yaptığı 8 kurtarışla Avrupa Lİgi'ne damga vurdu. UEFA, resmi hesabından Muslera'yı övüp "Duvar" mesajı ile fotoğrafını paylaşırken Uruguaylı kaleci de galibiyeti, "Derbiden sonra yine yanımızdalardı" diyerek taraftara armağan etti...

CICALDAU SİFTAH YAPTI!
12. dakikada attığı golle Avrupa arenasında ilk kez skor bulan Cicaldau, 51. dakikada yerini Morutan'a bıraktı. Sarı-kırmızılı formayla iç sahadaki ilk golünü de Marsilya karşısında bulan Rumen oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve tedbir amaçlı çıkarıldığı öğrenildi.

73 MİLYON TL KASAYA GİRDİ
GALATASARAY Marsilya galibiyeti ile gruptan çıkmayı garantilerken kasasını da doldurdu. Aslan gruplara kalarak 3.1 milyon Euro alırken toplamda 3 galibiyet için de 1 milyon 890 bin Euro kazandı. Ayrıca 2 beraberlikle 420 bin Euro kazanan sarı-kırmızılılar toplamda 5 milyon 410 bin Euro (73 milyon TL) gelir elde etti. Eğer G.Saray gelecek hafta Lazio engelini de aşıp grubu lider bitirirse birincilik ödülü olarak da 1.1 milyon Euro daha kazanacak.

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