Avrupa’da dört dörtlük!

Taraftarı ile birlikte Marsilya’nın üstüne çöken G.Saray, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Cimbom, sahadan 4-2’lik zaferle ayrılırken rakibi Lazio da Moskova deplasmanında 3-0 kazandı
G.SARAY, LAZİO'YA YENİLMEZSE GRUPTAN LİDER ÇIKACAK
MARSİLYA'YA SU BİLE YOK!
FRANSIZ ekibi Marsilya, Türk takımlarına konuk olduğu 6 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Dün Nef Stadı'ndan 40 bin taraftarın da önünde sahadan 4-2'lik skorla boynu bükük ayrılan Marsilya toplamda 3 mağlubiyete ulaştı. Daha önce 3 kez de beraberlikleTürkiye'den ayrılan Fransızekibinin yüzü hiç gülmedi.
YENILMEZLIK SERİSİ SON SÜRAT AVRUPA Kupaları'nda ön elemeler hariç oynadığı son 5 maçta da yenilmeyen G.Saray, toplamda 3 galibiyet ve 2 beraberliğe ulaştı. CimbomEkim 2012-Mart 2013 arasındaki4 galibiyet ve 2beraberlik serisi sonrasıAvrupa'da en uzun yenilmezlikdöneminde…
UEFA'DAN ÖVGÜ: DUVAR
Kaptan Muslera, yaptığı 8 kurtarışla Avrupa Lİgi'ne damga vurdu. UEFA, resmi hesabından Muslera'yı övüp "Duvar" mesajı ile fotoğrafını paylaşırken Uruguaylı kaleci de galibiyeti, "Derbiden sonra yine yanımızdalardı" diyerek taraftara armağan etti...
CICALDAU SİFTAH YAPTI!
12. dakikada attığı golle Avrupa arenasında ilk kez skor bulan Cicaldau, 51. dakikada yerini Morutan'a bıraktı. Sarı-kırmızılı formayla iç sahadaki ilk golünü de Marsilya karşısında bulan Rumen oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve tedbir amaçlı çıkarıldığı öğrenildi.
73 MİLYON TLKASAYA GİRDİ
GALATASARAY Marsilya galibiyeti ile gruptan çıkmayı garantilerken kasasını da doldurdu. Aslan gruplarakalarak 3.1 milyon Euro alırkentoplamda 3 galibiyet için de 1 milyon890 bin Euro kazandı. Ayrıca 2beraberlikle 420 bin Euro kazanansarı-kırmızılılar toplamda 5 milyon410 bin Euro (73 milyon TL) gelirelde etti. Eğer G.Saray gelecek hafta Lazio engelini de aşıp grubu lider bitirirse birincilik ödülü olarak da 1.1 milyon Euro daha kazanacak.