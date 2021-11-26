Çarpıcı Sergen Yalçın değerlendirmesi! "Son kredisi Fenerbahçe maçı"

Kuraların ardından Sergen Yalçın, "Bizim grup kebap gibi ise biz bu işten anlamıyoruz" dedi. Bir hedef çizmediği gibi takımın da motivasyonunu aşağı çekti. 5'te sıfır çekmenin sorumlusu Sergen Yalçın. Yönetimin hiçbir suçu yok.