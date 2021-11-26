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Giriş Tarihi: 26.11.2021 08:18 Son Güncelleme: 26.11.2021 08:19

Çarpıcı Sergen Yalçın değerlendirmesi! "Son kredisi Fenerbahçe maçı"

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Çarpıcı Sergen Yalçın değerlendirmesi! Son kredisi Fenerbahçe maçı

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen Beşiktaş, grubundaki beşinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. 1-0 öne geçmesine rağman üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlılar, Hollanda ekibine yenildi ve Devler Ligi'nde puan alamayan tek takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de de lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde kalan Kartal'da kötü grafik devam ediyor. Beşiktaş'taki son gelişmeleri değerlendiren Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, "5'te 0 çekmenin sorumlusu Sergen Yalçın. Takım Fenerbahçe maçına kadar tüm maçlarını kazanıp, derbiye çıkarsa güven tablosu devam eder. Aksi olursa..." ifadelerini kullandı.

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Zirvedeki Trabzonspor'un 13 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde de geride kalan dilimde henüz puanla tanışamadı. Sabah Gazetesi Spor Müdür Murat Özbostan, Sergen Yalçın'ın son kredisi kaldığını ifade ederken, Fenerbahçe derbisine dikkat çekti.

İşte Murat Özbostan'ın o yazısı...

"Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne havlu atarken çok şey kaybetti. Bunun farkında mı? Bütün Avrupa maçlarında dram ve gözyaşı vardı. Güzel hikâyeler yazamadı Beşiktaş.

'Artık lige döndük. Yeni bir hikâye yazalım' demek belki taraftarı tatmin eder ama maddi ve manevi kayıpların da büyük olduğu gerçeğini değiştirmez.

Kuraların ardından Sergen Yalçın, "Bizim grup kebap gibi ise biz bu işten anlamıyoruz" dedi. Bir hedef çizmediği gibi takımın da motivasyonunu aşağı çekti. 5'te sıfır çekmenin sorumlusu Sergen Yalçın. Yönetimin hiçbir suçu yok.

Sergen Yalçın, "Ajax maçı öncesi ülke puanı ve prestij için sahaya çıkacağım" açıklaması yaptı. Beşiktaş'ın bundan önceki maçlarda böyle bir hedefi yok muydu? Ülke puanı önemli değil miydi? Ya da Beşiktaş Kulübü'nün prestiji!.

Beşiktaş yönetimi çok büyük bir gelirden oldu. 5 maçta sıfır puan alan Beşiktaş, bir maç kazansa 37 milyon TL kazanacaktı. Bir maçından 1 puan alsa 13 milyon TL alacaktı.

Bu rakamlara kim az diyebilir! Takım için oldukça maliyetli transferler yapan ve büyük bir özveride bulunun başkan Ahmet Nur Çebi'nin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden son takımımız olan Beşiktaş, gruplar içinde sıfır puanı olan tek takım şu an. Artık geriye tek maç kaldı. Dortmund'tan 1 puan alınamazsa bu başarısızlığın travmasını Beşiktaş yıllarca yaşar. Unuttuk, gitti diyemezsiniz.

Batshuayi, Alex ve Pjanic Şampiyonlar Ligi için transfer edildi. Bu üç yıldız da Devler Ligi olduğu için Beşiktaş'ı tercih etti. Maliyetleri ağır.

Sergen Yalçın, Alex için, 'Ondan memnun değiliz' dedi. Şimdi bu üç yıldız nasıl ayağa kalkacak. Lige konsantre olabilecekler mi?

Taraftar Sergen Yalçın'a büyük bir kredi açtı. Bunu kimse inkar edemez. Ajax maçı sonrası bunu net şekilde gördük.

Ama bu son kredi! Takım Fenerbahçe maçına kadar tüm maçlarını kazanıp, derbiye çıkarsa güven tablosu devam eder. Aksi olursa...

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Çarpıcı Sergen Yalçın değerlendirmesi! "Son kredisi Fenerbahçe maçı"
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