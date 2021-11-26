Hatayı affetmiyorlar

Portekizli hoca genç bir takım olduklarını belirtip, “Burada tek bir hata cezalandırılıyor. Artık geleceğe bakmamız gerek” dedi
F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yenilginin ardından artık lige ve Konferans Ligi'ne bak- maları gerektiğini söyledi. İşte öne çıkanlar: Bu maç hakkında konuşmak zor. Eşit seviyede bir karşılaşma oynadık. Gol atacak pozisyonlarımızvardı,iyi mücadele ettik. Ligdeki son maçımız çok zordu. Valencia,Mesut, Crespo.Serdar Dursun gibioyuncular olsaydıfarklı olabilirdi. Genç bir takımız. Burada yapılan tek hatayı bile cezalandırıyorlar. Son saniyede bir gol yedik. Futbol böyle bir şey. Artık geleceğe bakmamız gerekiyor. Beraberlik olsaydı. Son maça şansımızı taşıyabilirdik. Son saniyedeyediğimiz gol aslında tecrübeylene demek istediğimi anlatıyorsanırım. Şimdi yapmamız gereken lige, Konferans Ligi'ne bakmak. Bu maçı tek bir oyuncuyla açıklamak mümkün değil. Tisserand son maçlarda gösterdiğiperformansla bunu hak etmiyor. Eleştiri ona saygısızlık olur.