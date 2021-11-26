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Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:47 Son Güncelleme: 26.11.2021 11:47

İSKİ su kesintisi listesi son dakika! 26 Kasım bugün İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı!

İSKİ su kesintisi listesi son dakika! 26 Kasım bugün İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı!

Bugün İstanbul’da su kesintisi olan yerler İSKİ tarafından son dakika olarak duyuruldu. Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli gibi yerlerde yaşanacak su kesintileri vatandaşlar tarafından “sular ne zaman gelecek?” sorusuyla araştırılıyor. İşte İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası güncel su kesintisi listesi son dakika 26 Kasım!

İstanbul'da su tedariğinden sorumlu olan İSKİ bugün yaşanacak su kesintisi listesini son dakika olarak duyurdu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde meydana gelecek kesintiler ve bu kesintilerden etkilenecek ilçeler paylaşıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için paylaşılan bu veriler, İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. İşte 26 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan yerler!

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN YERLER LİSTESİ - 26 KASIM 2021

İşte bugün İstanbul genelinde meydana gelecek kesintiler;

Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Çarşı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 26.11.2021 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSKİ kesinti listesi güncellendiğinde yeni kesintiler haberimizde yer alacak.

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İSKİ su kesintisi listesi son dakika! 26 Kasım bugün İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı!
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